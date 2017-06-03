Изменились договоры о госзакупках вакцины от сибирской язвы

Минсельхоз изменил договоры о госзакупках вакцины от сибирской язвы, передает МИА «Казинформ» Отчет министра показывали в прямом эфире.

«Подписан совместный план с акиматами Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской областей о вакцинации скота. Для исключения поставок некачественной вакцины включена в договора о госзакупках новая норма об обязательной проверке качества препаратов в лабораториях, определяемых заказчиком. Это позволит исключить факты закупа некачественных препаратов. Кроме того, ветеринарные станции страны оснащены дополнительно 1164 холодильными установками», — сказал Аскар Мырзахметов.

Министр отметил, что сфера животноводства активно поддерживается государством.

«В животноводстве увеличен охват субсидированием: по говядине — 10-процентный охват, то есть со 175 до 522 хозяйств. По молоку — в два раза, с 269 до 532 хозяйств. По баранине — в 1,3 раза, то есть со 180 до 234 хозяйств. По шерсти — в 3,6 раза, с 50 до 180 хозяйств», — сказал Аскар Мырзахметов.