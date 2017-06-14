Из-за необъективности судей дело о взрыве в Шахане хотят передать в другой город

Прокуроры просят суд города Шахтинск передать уголовное дело по факту взрыва отопительного котла в пятиэтажном жилом доме и гибели девяти человек в суд другого города. Гособвинение ссылается на возможную необъективность суда при назначении наказания пятерым подсудимым, пишет inform.kz.

Как сообщили в суде Шахтинска, процессуальный прокурор второго управления прокуратуры Карагандинской области обратился в суд с соответствующим ходатайством. В своем ходатайстве прокурор Ерзат Мусеев указал, что подсудимые чиновники продолжают занимать руководящие должности в акимате Шахтинска и акимате посёлка Шахан. Это обстоятельство, считает прокурор, может повлиять на объективность суда при оценке доказательств их вины.

«Судья Магауя Балапанов в связи с заявленным ходатайством прокурора направил материалы дела в Карагандинский областной суд. Удовлетворить просьбу или отказать вправе коллегия по уголовным делам», – сообщили в канцелярии Шахтинского городского суда.

Изменить подсудность вправе Карагандинский областной суд, который в ближайшее время рассмотрит ходатайство. Ранее суд менял подсудность по делу в отношении председателя районного суда, которого обвиняли в мошенничестве. Весь коллектив райсуда взял самоотвод, поскольку не мог объективно назначить своему руководителю наказание. Областному суду пришлось изменить подсудность и передать дело в суд другого города.

Подсудимыми являются аким посёлка Шахан Мурат Жакупов, его заместитель Акетай Нажмиден, главный специалист по коммунальным вопросам аппарата акима Шахана Мария Жумабекова, исполняющий обязанности начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автодорог и жилищной инспекции города Шахтинск Алмас Омарханов и главный специалист жилищного сектора отдела ЖКХ Шахтинска Нуржан Маханбетов. Никто из них не освобождён от исполнения служебных обязанностей, все являются действующими работниками.

Они привлекаются к уголовной ответственности по статье 370, часть 4 Уголовного кодекса – «Бездействие по службе, то есть неисполнение служебных обязанностей в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций, либо нанесения вреда другим лицам или организациям, повлекшие тяжкие последствия».

Преступление заключается в том, что пятеро чиновников бездействовали, несмотря на грубые нарушения норм пожарной безопасности при эксплуатации отопительного котла и нарушение строительных норм. Вину пятеро чиновников не признают. Им грозит лишение свободы от 4 до 8 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.

Потерпевшими по делу проходят представители всех девяти погибших семей и двое пострадавших. Итого – 11 человек. Помимо них, потерпевшим является акимат Шахтинска, который тратит резервные средства из бюджета на устранение последствий взрыва.

В бездействии по службе обвинили пятерых чиновников из-за обрушения дома в Шахане. Спецпрокуратура предъявила обвинение акиму посёлка Шахан, его заму и трём специалистам сферы ЖКХ. Их адвокатам дали время на ознакомление с материалами дела.

В результате трагедии в посёлке Шахан, где вечером 1 января обрушилась часть многоэтажки, погибли девять человек. Двое были спасены из-под завалов.