Из республиканского бюджета на госпрограммы Карагандинской области выделяют 24 миллиарда тенге

Всего республиканский бюджет выделил 545 миллиардов тенге регионам на осуществление госпрограмм, передает на Finprom.

В 2017 году году средства республиканского бюджета на поддержку программ развития в регионах увеличатся на 41 процент.

По данным аналитиков, 109,3 миллиарда из этих средств направят на развитие жилищного фонда по программе «Нұрлы жер». В этом году Карагандинской области уже выделили 10 миллиардов тенге на осуществление 13 проектов по этой программе.

За первые четыре месяца 2017 года выделили 142 миллиарда тенге, что превышает прошлогодний показатель на 77 процентов.

Аналитики сообщают о резком увеличении выделяемых субвенций из республиканского бюджета в 2017. Если в 2016 году их сумма составляла 836,9 миллиарда тенге, то в текущем году она оценивается в 1,5 триллиона тенге. За четыре месяца 2017 года местные бюджеты уже получили 423,3 миллиарда тенге, что на 55 процентов превышает объем финансирования за аналогичный период прошлого года