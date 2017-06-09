Итоги ОПМ «Автобус» в Караганде

Полицейские Караганды подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Автобус», передает patrul.kz.

Полиция Караганды за три дня задержала 326 «автобусников». Каждый третий или четвертый попался на разговоре по мобильному телефону во время движения,Сотни фактов нарушения ППД зарегистрированы за три дня ОПМ «Автобус».

«В целях повышения транспортной дисциплины среды водителей, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа на автомобильных дорогах , а также совершенствования контроля на линии в отношении лиц, осуществляющих свою деятельность без регистрации, в период с 6 по 8 июня текущего года на территории Карагандинской области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».

Инспекторы проверяют, соблюдают ли водители общественного транспорта правила дорожного движения, проходят ли предрейсовый медицинский контроль, соблюдают ли режим отдыха и труда, а также в каком техническом состоянии выходят на линии автобусы. Сотрудники ОВД проконтролируют соответствие технического состояния и конструкций транспортных средств требованиям безопасности, выявляя незарегистрированные изменения в конструкциях, проверяя своевременность прохождения технического осмотра и соблюдение правил организованных перевозок групп детей автобусами», — рассказали в пресс-службе ДВД.

За время проведения ОПМ «Автобус» были выявлены нарушениях следующих видов:

по ст. 334 КРКоАП «Превышение загрязняющих веществ в выбросах» – 13;

по ст. 574 КРКоАП «Отсутствие списков пассажиров» – 9;

по ст. 590 КРКоАП «Незаконное переоборудование» – 3;

по ст. 590 КРКоАП «Не прошедший ГТО и обязательный техосмотр» – 11;

по ст. 591 КРКоАП «Пользование телефоном или радиостанцией» – 63;

по ст. 592 КРКоАП «Превышение скорости» – 8;

по ст. 595 КРКоАП «Нарушение правил маневрирования» – 43;

по ст. 600 КРКоАП «Непредоставление преимущества в движении пешеходам» – 3;

по ст. 608 КРКоАП «Управление ТС в состоянии опьянения» – 1;

по ст. 609 КРКОАП «Перевозка пассажиров и багажа без соответствующего свидетельства» – 6;

по ст. 612 КРКоАП «Отсутствие полиса ГПО» – 8.