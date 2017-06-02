Гостям ЭКСПО предложат спуститься в шахту в Караганде

Карагандинцы решили удивить иностранных гостей ЭКСПО подземельным маршрутом.

Учебную шахту горно-индустриального колледжа намерены включить в список туристических маршрутов EXPO-2017 в Караганде.

В Карагандинской области ожидают гостей из Китая, России, Италии, Германии, Польши. Предполагается, что первые туристы ЭКСПО посетят регион уже в конце июня. Для посетителей выставки EXPO-2017 карагандинские туроператоры разработали туристические маршруты: «Оазисы казахских степей», «Кызыларай – высота и древность», «Жемчужина Сары-Арки – Каркаралинск», «Темиртау – город металлургов», «Странички Казахстана: Астана-Караганда».

Необычным объектом должна стать отремонтированная шахта.

«Совместно с управлением образования прорабатывался вопрос включения в туристические маршруты посещения учебной шахты горно-индустриального колледжа. На сегодняшний день на данном объекте завершаются ремонтные работы, и 9 июня планируется открытие», – сообщила руководитель управления предпринимательства Карагандинской области Татьяна Аблаева.

Кроме того, иностранным туристам планируют показать открывшийся в прошлом году ремесленный центр «Шебер». Там гости смогут купить сувенирную продукцию.

73 туристических маршрута утвердили в МИР РК для гостей международной выставки. ЭКСПО-туристам в Казахстане покажут Боровое, Байконур, ханскую ставку и Семипалатинский полигон.

По материалам ekaraganda.kz.