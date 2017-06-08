Гороскоп 8 июня

Овен — Если ваши дела идут по плану — отлично, если же в них наметилась пробуксовка, лучше вам проявить гибкость, и вместо того, чтобы стучаться в закрытую дверь, поискать потайную дверцу.

Телец — Старайтесь соблюдать гигиену, так как уязвима кожа лица. Операция на лице или голове может иметь самые негативные последствия.

Близнецы — Куда вероятнее, что с самого утра в голову может то и дело закрадываться мысль о том, чтобы съесть что-нибудь вкусненькое и отнюдь не полезное. Но помните, что сегодняшний и завтрашний дни представляют большую угрозу для вашей фигуры.

Рак — Сегодня у вас есть хороший шанс обогатить и разнообразить свой внутренний мир. Неплохо потратить свободное время на общение с интересными людьми на форумах или в реале, завести новые знакомства.

Лев — Приложите усилия, проявите инициативу — и судьба улыбнется вам. Возможно, счастливый шанс придет оттуда, откуда вы и не ожидали. Хорошее время для продажи автомобиля и серьезных денежных вложений.

Дева — Сегодня вы будете склонны досконально разбираться в любом, даже самом мелком, вопросе. Неясность в делах или в словах будет вас раздражать, заставляя вникать в них до тех пор, пока не останется белых пятен.

Весы — День не подходит для решения сложных задач и тем более запуска новых проектов: вы просто не сможете ориентироваться в быстро меняющейся обстановке

Скорпион — Сегодня будет трудно столкнуть с мертвой точки даже самые мелкие дела, поэтому особенно не упорствуйте, а пустите ситуацию на самотек. И не нервничайте из-за того, что у вас что-то не получилось.

Стрелец — Благоприятный для любого дела день. Все задуманное может воплотиться в жизнь. В этот день можно смело браться даже за те дела, в которых не слишком разбираетесь.

Козерог — Это очень благоприятный день, чтобы осуществить то, о чём вы уже давно мечтали. Но прежде чем начать это, постарайтесь всё хорошенько продумать

Водолей — День обещает быть удачным для творческих людей, возможно сегодня, им удастся заняться работой, которая будет выгодно оценена. К вам за помощью могут обратиться друзья, постарайтесь им помочь.

Рыбы — Стоит сегодня исключить тяжелый физический труд или рискованные предприятия, так как велика угроза для здоровья. Лучше этот день провести с родными и близкими людьми за тихими домашними радостями.