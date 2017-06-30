Гороскоп 30 июня

Овен — Сегодня вы можете встретить свою любовь. Нужно спокойно заниматься своими делами и не роптать на судьбу.

Телец — В этот вы будете расположены вспоминать, сожалеть о прошлом, об утраченных возможностях. Не зацикливайтесь на старых обидах.

Близнецы — Сегодня вам едва ли удастся разобраться со всеми проблемами — ваша жизнь полна неопределенности.

Рак — Вам предстоит пережить непростой, достаточно противоречивый день. Скорее всего придется много работать.

Лев — Не лучший день для визита к руководству. Не рискуйте финансами, отложите крупные покупки до поры.

Дева — Вам нужен отдых. Даже простые прогулки перед сном помогут отогнать грусть трудовых будней.

Весы — Ваше материальное положение вряд ли улучшится, несмотря на все ваши усилия. Решительно беритесь за новое дело.

Скорпион — Сегодня вас ждет напряженный трудовой день. Тяжелый или кропотливый труд, направленный на достижение материального благополучия, потребует дополнительных сил.

Стрелец — Соберитесь мысленно и не забегайте вперед. Участие в масштабных мероприятиях вам лучше избежать. Лучше отдохните в кругу семьи.

Козерог — События этого дня откроют много интересных знакомств. Не уходите сейчас в отпуск — нет уверенности, что рабочее место за вами сохранится.

Водолей — В конце месяца ваши планы могут неожиданно измениться. Вам могут поручить весьма важный заказ, работать придется штурмовым методом.

Рыбы — Не поддавайтесь желанию уйти от неприятностей с помощью обмана или самообмана. Рекомендуем вам в быстром темпе решить все накопившиеся проблемы.