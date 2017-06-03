Гороскоп 3-4 июня

Овны — День хорошо подходит для поездок – в первую очередь, романтических, но и деловые складываются неплохо.

Тельцы — Хорошо пробовать неизведанное, искать собственные пути к цели.

Близнецы — Строить планы на будущее тоже лучше в одиночестве, пока ни с кем не советуясь: время обсуждений наступит позже.

Раки — Общение с близкими людьми дарит самые приятные впечатления, удается договориться о совместных действиях и общих планах на будущее.

Львы — Имейте в виду, что в этот день велика вероятность задержек, опозданий, поломки транспортных средств. Чаще обычного выходят из строя средства связи.

Девы — В личных отношениях стоит проявить инициативу – в этом случае перемены к лучшему не заставят себя ждать.

Весы — Полезно общение с молодыми людьми: вас заражают их энтузиазм и оптимистический взгляд на вещи.

Скорпионы — Вы слишком большое значение придаете чужим словам, а собственного мнения не высказываете, дискуссии считаете неплодотворными и бесполезными.

Стрельцы — Желателен активный отдых – он подарит и позитивное настроение, и бодрость, и вдохновение, необходимое для новых дел.

Козероги — Будет возможность помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации, поддержать тех, кто пал духом. Ваши советы оказываются очень полезными.

Водолеи — Спокойно разберитесь во всем, не делайте выводов, пока сами все не проверите. Близкий человек больше, чем обычно, нуждается в вашей поддержке и внимании, уделите ему время.

Рыбы — Будет шанс научиться чему-то новому и полезному, расширить свой кругозор. Подходящий день для восстановления давних отношений, как деловых, так и личных.