Гороскоп 29 июня

Овен — В этот день все удается, если проявить творческую активность. Можно налаживать связи с другими странами, необходимо противостоять лишь безделью и лени.

Телец — Этот день может принести много тревог и волнений из-за просчетов, ошибок, проступков. Допустив просчет в работе, признайте ошибку, и коллеги помогут вам быстро решить проблему.

Близнецы — Пусть в прошлом вас постигла неудача в деле, на которое вы потратили так много сил и времени, зато вы набрались опыта и теперь знаете, как избежать ошибок.

Рак — Конечно, странно давать совет оставаться в тени, и все же постарайтесь провести день как можно спокойнее. Так вы скорее всего избежите серьезных проблем: интриг недоброжелателей, конфликтов с властями и начальством.

Лев — Сегодня на службе и дома возникают ситуации, в которых никто не хочет идти на компромисс. По возможности отложите серьезные мероприятия. Вечером остерегайтесь травм.

Дева — День равновесия и покоя. Он обещает пройти в любви и взаимопонимании. Именно сегодня вы сможете заложить основу для своего материального благополучия.

Весы — Если удача ускользает из ваших рук, то вам нужно смириться с этим. Однако скоро черная полоса сменится белой. Не унывайте!

Скорпион — Сегодня избегайте неприятного общества, перемены обстановки, длительных и дальних поездок, постарайтесь высыпаться.

Стрелец — Партнерские отношения в первой половине дня будут интенсивно возрастать. Вероятны появление в их жизни новых партнеров, расширение круга общения.

Козерог — Сегодня включаются сложные механизмы, поэтому постарайтесь реализовать давние планы. Работа принесет и известность, и прибыль, и самоудовлетворение.

Водолей — День символизирует активность в деловой сфере. Вы будете с успехом преодолевать все ступени карьерной лестницы.

Рыбы — У вас сегодня трудный день. Нельзя браться за ответственные дела. Старайтесь больше находиться на солнце, прогулки особенно полезны.