Гороскоп 28 июня

Овны — День принесет Вам гармонию и умеренность, возможность исправления своих ошибок. Необходимо рассчитаться с долгами, примириться с теми, с кем вы были в долгой и затяжной вражде.

Тельцы — Прекрасное время для любви и заключения брака. Прислушивайтесь ко всему, что говорит вам вторая половинка.

Близнецы — Вам предстоит угодить в эпицентр событий, а также помогать людям, нуждающимся в поддержке. Разочарования могут произойти из-за финансовых проблем и неудачного вложения денег

Рак — Сегодня ваше стремление к уединению пойдет только на пользу. Преодолев все испытания, пережив и перечувствовав многое, вы ощутите, что пора закрыть дверь квартиры на замок, отключить все телефоны и как следует отдохнуть от суеты.

Лев — Этот день символизирует очищение, избавление от всего лишнего. Не развивайте бурную активность, подведите итог последнего месяца, проанализируйте события, сделайте выводы.

Дева — Сегодня вероятна такая ситуация, при которой вы будете тратить много энергии на решение любых проблем. Поступайте соответственно своим установкам.

Весы — Положение планет обещает новые знакомства, дружбу, творческие союзы. Вам представится возможность легко выпутаться из самых затруднительных ситуаций.

Скорпионы — Вы сегодня можете быть несправедливыми к близким. Вам помогут решить все проблемы задушевные разговоры с близкими.

Стрелец — Вас потянет в дальние путешествия, на новые знакомства и приключения. Вы сможете найти такую работу, которая была бы связана с поездками и путешествиями.

Водолей — Этот день сделает вас чувствительным и сентиментальным. Не упустите возможность счастливых романтических отношений из-за нерешительности и боязни обнаружить свои чувства.

Рыбы — Сегодня вероятно возникновение каких-то нештатных ситуаций, нестабильная обстановка в семье и на службе. Будьте осторожны, так как высок риск аварий, несчастных случаев, поражения электрическим током.