Гороскоп 27 июня

ОВЕН — Улыбка на лице, море позитива и самоуверенность – вот, что поможет вам отогнать от себя негатив и неприятелей.

ТЕЛЬЦЫ — Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах: как положительные, так и отрицательные. Запаситесь терпением.

БЛИЗНЕЦЫ — Ваше финансовое положение недостаточно стабильно: вероятны потери или же объем трат превысит поступления.

РАК — Удача будет сопутствовать Вам, если у вас развито чувство спортивного соперничества. Тогда вас ждут блестящие победы, высокие награды и оглушительные аплодисменты.

ЛЕВ — В этот день стоит исключить вечеринки с друзьями и чрезмерное употребление алкоголя. Все это может плохо отразиться на здоровье и вызвать серьезное отравление.

ДЕВА — Посвятите день отдыху, развлечениям и общению с приятными людьми. Беззаботность сегодня пойдет на пользу, а вот легкомысленности в финансовых делах следует остерегаться.

ВЕСЫ — Благоприятный день для общения с партнерами, учебы, начала нового дела. Вероятно хорошее известие, которое откроет новые горизонты. Звезды советуют обратить внимание на здоровье.

СКОРПИОН— Этот день благоприятен для пополнения бюджета. Работа потребует сосредоточения сил, дома от вас будут ждать участия и заботы.

СТРЕЛЕЦ — Сегодня удачной будет первая половина дня — Вы эффективно проявите свои творческие способности. Не бойтесь мыслить нетривиально, заражать своими идеями других.

КОЗЕРОГ — В вашей жизни намечается виток на иной уровень развития, к новым делам или новым отношениям с людьми. Благоприятный день для начала новых дел, создания долгосрочных планов, проведения встреч.

ВОДОЛЕЙ — У вас сегодня напряженный день, связанный с опасностью для здоровья и жизни. Обратите внимание на здоровье и проблемы детей.

РЫБЫ — Финансовые проблемы не оставят вас и повлекут за собой много неприятностей. Главное — сохранить внутреннее равновесие и оградиться от искушений.