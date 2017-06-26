Гороскоп 26 июня

Овны — Сегодня вас ждут новые интересные знакомства — не исключено, что из деловых они перерастут в дружеские. День благоприятен для реализации творческих замыслов и любое вложение денег будет удачным.

Телец — Благоприятный день для вас. Любые планы, социальные контакты, личные встречи будут носить долговременный характер и впоследствии могут стать неким фундаментом для продвижения по служебной лестнице или финансового успеха.

Близнецы — Вы сегодня способны совершать ошибки, поэтому не спорьте с начальством. А если и дома вы не дадите волю эмоциям, то вам удастся счастливо избежать и семейного конфликта.

Раки — Сегодня ожидайте деловых предложений и доверяйте партнерам. Финансового успеха вы добьетесь именно с их помощью. Будьте внимательны к своим любимым.

Львы — В этот день появятся неожиданные обстоятельства, которые затруднят успешный старт новых проектов. Не давайте обещаний, которые не собираетесь выполнять.

Дева — Активный, творческий день, проходит под знаком любви, прощения и молитвы. Именно сегодня Вам не следует принимать кардинальных решений.

Весы — День прогулок на свежем воздухе, творческой работы. Вероятно, вас ожидают деловые и личные свидания, а также оформление важных бумаг.

Скорпионы — В этот день стоит обратить свою энергию в то русло, которое поможет укрепить финансовое положение.

Cтрельцы — Вас ожидает активный творческий день. Сегодня вы сможете с невероятной легкостью получить то, что раньше казалось недоступным.

Козероги — Сегодня звезды благоприятствуют творческой работе. В этот день можете проводить деловые встречи — вам будет сопутствовать удача.

Водолей — День символизирует иллюзии, обманчивые надежды и разочарования, поэтому научитесь критично относиться к своим недостаткам.

Рыбы — Вам сегодня придется быть экономичным, избегайте чрезмерных расходов, откажитесь от дорогих покупок.