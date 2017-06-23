Гороскоп 23 июня

Овны — В этот день дела будут идти ровно, вашей энергии хватит на все. Решение будут приниматься взвешенные и верные, вы сможете целенаправленно двигаться вперед.

Тельцы — Звезды дадут возможность проявить себя в конце дня. Будьте готовы к тому, чтобы продемонстрировать свои таланты.

Близнецы — День будет сложный: придется серьезно потрудиться. Но и результаты стараний не заставят себя ждать, так что вы будете довольны.

Раки — Предстоит серьезный разговор с теми, кем они дорожат. Постарайтесь быть максимально дипломатичными, даже если сдерживать порывы эмоций будет непросто.

Львы — Звезды приготовили серьезное испытания в середине дня— это может касаться как личной, так и деловой сферы. В любом случае, сохраняйте лицо, что бы вам ни пришлось услышать.

Девы — Ваша личная жизнь засияет новыми красками. Будьте особенно внимательны к тем, кто вам дорог.

Весы — Займитесь своим здоровьем, особенно в конце дня. Посвятите время тому, чтобы стабилизировать свое эмоциональное состояние, это решит многие проблемы.

Скорпионы — Ищите новые знакомства, расширяйте круг общения — от того, как и с кем вы общаетесь, будет зависеть ваш успех.

Стрельцы — Сможете найти себе занятие по душе. Отпустите себя, делайте только то, что вам действительно нравится.

Козероги — Решите что-то важное для себя в начале дня. Прислушивайтесь к своей интуиции: сейчас она сильная как никогда.

Водолеи — Вы сможете положиться на друзей и родных в решении важных вопросов. Скиньте с себя часть ответственности, вам обязательно помогут.

Рыбы — Звезды рекомендуют держаться подальше от сомнительных людей и их предложений, особенно в конце дня.