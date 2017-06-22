Гороскоп 22 июня

Овны — Сегодня звезды приготовили сюрприз. Вы сможете насладиться встречей с кем-то, кого вы давно не видели, или познакомиться с кем-то, о ком вы давно мечтали.

Тельцы — Вселенная обещает гармонию и покой. Продолжайте наслаждаться собой и своими любимыми — не забывайте заботиться о себе и о тех, кто вам дорог.

Близнецы — Сможете найти то, что давно искали, именно на этой неделе. Это может быть что-то материальное, но не только. Будьте готовы удивляться.

Раки — Сегодня поразите окружающих своими интеллектуальными способностями. Не бойтесь выдвигать самые смелые гипотезы — они будут одобрены окружающими.

Львы — Может не хватить запала для того, чтобы довести до конца то, что необходимо. Постарайтесь не терять расположения духа и мыслить позитивно: черпайте силы там, где только можете.

Девы — Звезды обещают спокойный день. К концу дня события будут более яркими, а вот в самом начале можете расслабиться и пустить все на самотек.

Весы — Сумеете найти компромисс между своими желаниями и стремлениями окружающих. Постарайтесь не обделить вниманием тех, кто рядом.

Скорпионы — Многие проблемы решатся очень просто, только благодаря вашей искренности.

Стрельцы — Звезды обещают безоблачный день. Иногда вам будет не хватать чего-то необычного, нового. В этом случае просто развейтесь.

Козероги — Сумеете найти компромисс между работой и отдыхом. Не забывайте о том, что все хорошо в меру.

Водолей — Ваши друзья помогут вам найти то, что обрадует вас. Не пропускайте дружеских встреч и обязательно перезванивайте, если не слышали звонка. Он может быть очень важным для вас.

Рыбы — Звезды подарят возможность выделить время для отдыха — как физического, так и морального. Отнеситесь к себе с любовью, не перегружайте себя сегодня.