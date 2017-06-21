Гороскоп 21 июня

Овны — Пробуйте то, к чему у вас лежит душа, не запрещайте себе поступать так, как вам хочется. Если вы отбросите все сомнения и страхи, то увидите, насколько сильными вы можете быть.

Тельцы -Сегодня вам удастся распределить время и силы, чтобы успеть абсолютно все — не торопитесь и живите в своем ритме, даже если он немного отличается от того, который вам пытаются навязать.

Близнецы — Ваш ум будет занят новыми мыслями, а времени на себя будет оставаться все меньше. Как бы то ни было, вам понравится обильное общение с новыми и старыми знакомыми, оно будет полезным и приятным для вас.

Раки — Чем больше вы запланируете в самом начале дня, тем эффективнее будете действовать. Не бойтесь ставить себе завышенные (как вам напрасно кажется) цели, все достижимо.

Львы — Не пытайтесь выправить ситуацию за счет только собственных усилий — ждите, когда вторая сторона будет готова сделать первый шаг навстречу вам.

Девы — Вселенная обещает удачу и успех в середине недели в тех делах, которые связаны с финансами. Будьте строги и точны во всем, что касается денег. Даже если эти деньги пока не ваши.

Весы — Планируйте самые важные дела именно в первую половину дня: у вас будет достаточно сил для любой активности. Вторая половина дня принесет приятные моменты, связанные с теми, кого вы больше всех любите

Скорпионы — Вы простите тех, кого еще недавно презирали — такая резкая перемена настроения будет удивительной для вас самих и тех, кто вас окружает. Не бойтесь своей внезапной доброты: она как раз вовремя.

Стрельцы — Можете планировать все, что угодно: сил у вас хватит и на упорную работу, и на активный продолжительный отдых. Не забывайте о том, что действовать лучше сообща, даже если, как вам кажется, вы со всем можете справиться самостоятельно.

Козероги — Обязательно выполните все, что обещали — в первую очередь, самим себе. К концу недели вас ждет щедрое вознаграждение, необязательно материальное.

Водолеи — Разрешите себе делать все именно тогда, когда готовы вы — не заставляйте себя ориентироваться на других, чей темп значительно ниже вашего.

Рыбы — Говорите то, что вы всегда стеснялись сказать и признавайтесь в самых светлых чувствах — вы увидите, что все не напрасно.