Гороскоп 20 июня

Овны — На этой неделе должны быть особенно внимательными ко всему, что Вы говорите. Ваши слова будут очень емкими — постарайтесь никого не ранить.

Тельцы — Сумеете расставить приоритеты. Отбросьте все неважное и займитесь лишь тем, что имеет значение лично для вас.

Близнецы — Звезды советуют заняться своим здоровьем . Предупредите нервные срывы, которые могут произойти по причине недостаточного отдыха.

Раки — Ощутят острую потребность в уединении в середине этой недели. Позвольте себе побыть в тишине и спокойствии столько, сколько вам будет нужно.



Львы — Сумеюте отстоять свою правоту. Будьте по-хорошему упрямы, напористы, следите только за тем, чтобы не случайно не зайти на чужую территорию — в переносном смысле.



Девы — Найдутся помощники, которые сумеют быстро вникнуть в суть дела — смело делегируйте свои обязанности. При должном усердии вам удастся быстро и в срок выполнить все то, что выполнить необходимо.

Весы — Звезды обещают отличный день: вы лишитесь всех поводов для беспокойств и можете даже начать новую жизнь. Попытайтесь отбросить все лишнее и услышать свои желания.

Скорпионы — Будуте вести себя максимально хладнокровно на протяжении всего дня. Это поможет вам добиться своего, однако, прибавит десяток недоброжелателей.

Стрельцы — Увидите возможности там, где, как вам раньше казалось, нет никаких перспектив. Позвольте себе по-новому взглянуть на привычные вещи и поменять свою точку зрения.

Козероги — Сумеете удержаться на волне оптимизма: не забывайте подбадривать себя, особенно в начале этой недели. Если вы сумеете грамотно настроить себя, все получится.

Водолеи — Придется поработать над своим имиджем. От того, как вас воспримут, зависит успех задуманного, так что не пренебрегайте возможностями произвести хорошее впечатление на людей.

Рыбы — Звезды советуют приглядеться к тем, кто находится совсем близко. Возможно, вы не замечаете помощь, которая так доступна.