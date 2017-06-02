Гороскоп 2 июня

Овны — Благоприятна финансовая картина, будет шанс заключить выгодные сделки, возможны денежные поступления.

Тельцы — Не самый простой день. Стоит откровенно поговорить с близкими людьми, посоветоваться с теми, кому вы доверяете.

Близнецы — Придется задуматься о том, как складываются ваши отношения с окружающими, а также о том, правильно ли вы себя ведете, всегда ли доверяете тем, кто этого заслуживает.

Рак — Появляются новые цели, совсем не похожие на те, к которым вы стремились раньше.

Лев — День достаточно сложный, но вы найдете способ не только преодолеть все преграды, но и использовать сложившиеся обстоятельства в своих интересах.

Девы — Если вы сосредоточитесь на работе, то сможете добиться в ней больших успехов.

Весы — Все задуманное получится, даже если поначалу сомнения в этом будут возникать и у вас, и у окружающих.

Скорпионы — Подходящий день для самостоятельной работы. Пока вас никто не отвлекает и не беспокоит, вы трудитесь очень плодотворно, решаете многие вопросы.

Стрелец — Сосредоточьтесь на самостоятельной работе, в этот день именно в ней можно добиться наиболее значительных успехов.

Козерог — Очень удачный день для общения, в первую очередь – делового. Вы получите поддержку людей, на которых можно положиться.

Водолеи — День плодотворной работы. Будет возможность сделать много полезного и для себя, и для окружающих.

Рыбы — Появляются новые идеи, касающиеся бизнеса, есть шанс найти людей, которые не только помогут в осуществлении планов, но и откроют перед вами новые двери.