Гороскоп 19 июня

Овны— Сегодня будете приятно удивилены тем, как о вас отзываются окружающие. Готовьтесь принять самые лестные похвалы.

Тельцы — Звезды обещают спокойствие и достаток — при условии, что вы сами не станете раскачивать лодку.

Близнецы — Этот день приготовил массу сюрпризов, приятных и не очень. Будьте начеку и не позволяйте никому вмешиваться в ваши личные дела и делать выбор за вас.

Раки -Не сумеюте противостоять чьему-то натиску: выберите тактику ускользания. Обходите горы, остыре углы и чужое плохое настроение.

Львы — Звезды приготовили интересное испытание, которое состоится ближе к концу недели. Соберите все свои силы и умения, чтобы показать себя с лучшей стороны.

Девы — Сумеют добиться, казалось бы, невозможного, от самых близких и родных. Отношения резко пойдут в гору. Не мешайте естественному ходу вещей.

Весы — Согласитесь на то, от чего раньше отказывались. Не мешайте себе выбирать то, что вам действительно нравится.

Скорпион— Этот день будет супердинамичным, поэтому постарайтесь успеть переделать все свои дела, требующие детальной проработки и медлительности, в первом половине дня.

Срельцы — Звезды обещают прогресс в той области, за которую вы больше всего переживали. Просто делайте то, что и делали, отбросив все переживания за результат.

Козероги — Звезды советуют не беспокоиться, особено в начале дня. Если вы сумеете сохранять спокойствие, вы достигнете всего задуманного сегодня.

Водолеи — Обзаведетесь парой-тройкой новых приятелей, не ограничивайте себя в контактах. Ваше эмоциональное состояние будет выправлено усилиями других людей.

Рыбы — Ваша помощь и поддержка будет очень нужна кому-то близкому в середине недели. Уделите максимальное внимание тем, кто зависим от вашего настроения.