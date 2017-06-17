Гороскоп 17-18 июня

Овен — День гостеприимства, который способствует сближению, общности, совместной деятельности и воплощению замыслов. Стройте новые планы и проекты, мечтайте, продолжайте обдумывать планы.

Телец — Звезды предсказывают Вам «второе дыхание» в любви, точнее, в отношениях с избранником. Вы почувствуете, что больше доверяете любимому человеку и готовы для него на любые жертвы.

Близнецы — В настоящий период вы не имеете права на ошибку. Любые поступки, слова и даже мысли должны тщательно взвешиваться. Сейчас стоит распределить нагрузки более рационально, а также откорректировать свое меню.

Рак — Звезды советуют вам выбраться куда-нибудь, где у вас есть шанс встретиться и поговорить с интересными, знающими людьми. Такая беседа необходима вам, как глоток свежего воздуха.

Лев — Во всех начинаниях поддержит любимый человек, что будет по-настоящему приятно осознавать. Возможен неожиданный звонок от человека, который предложит совместное сотрудничество.

Дева — Вы будете чувствовать себя хорошо как в физическом, так и в эмоциональном плане. По крайней мере, со стороны раздражающих факторов возникнуть не должно.

Весы — С самого утра Вы можете почувствовать себя недостаточно уверенно и бодро. Отдых в хорошем санатории пойдет вам на пользу.

Скорпионы — Вы не только будете настроены творчески, но и будете обладать особым шармом. Это даст вам возможность производить особое впечатление на окружающих.

Стрельцы — Эти выходные благоприятны как для профессиональной деятельности, так и для личных взаимоотношений. Сейчас очень удачное время для того, чтобы отношения с любимым поднять на новую, более высокую ступень.

Козероги — Смело бросятся в круговорот приключений и любовных романов. Не исключено, что кое-кого это приведет к заключению крепких брачных уз.

Водолей — Так страстно влюбится, что забудет про все на свете. Даже работа, которую вы так давно искали, покажется незначительным пустяком.

Рыбы — В данный период вам потребуется помощь коллег или знакомых, и вы обязательно ее получите. Наиболее перспективными представляются дела, связанные с переговорами и заключением сделок.