Гороскоп 16 июня

Овны — Вы постоянно готовы устраивать соревнования и побеждать, несмотря ни на что. Спортивный дух пригодится в профессиональной сфере.

Тельцы — Звездный прогноз Вас не разочарует. Вы все время боитесь опоздать, но в итоге справляетесь с делами раньше остальных – передохните и посмотрите в окошко.

Близнецы — Вы сумеете проявить смелость и решительность и обгоните даже самых скоростных коллег. Браво! – восклицают звезды и советуют не останавливаться.

Раки — Вы можете не бояться перемен – июньские звезды поддерживают Вас в любых начинаниях.

Львы — Этот день принесет Вам массу незабываемых впечатлений. Но голову терять не нужно, ведь дел тоже вагон плюс солидная тележка.

Девы — Главной проблемой для представителей Вашего знака на сегодня станет нежелание работать. В выходные желательно сбежать на природу.

Весы — Все складывается по нужному сценарию. Дела в порядке, коллеги ходят довольные, а шеф сидит в кабинете и думает, как бы Вас наградить.

Скорпионы — Вопросы заработка всегда стоят на первом месте, но финансовая ситуация заметно улучшится, поэтому многие представители Вашего знака смогут расслабиться.

Стрельцы — Семь дней Вы будете буквально нарасхват – без Вас не подписывается ни один контракт и не заключается ни одна сделка.

Козероги — Некоторым представителям Вашего знака удастся наладить связи с влиятельными людьми – их поддержка никогда не помешает.

Водолеи — Звезды подкинут массу возможностей для того, чтобы Вы смогли проявить таланты в профессиональной сфере.

Рыбы — На этой неделе Вы сумеете принять ряд решений, которые повлияют на Вашу дальнейшую жизнь. Поэтому доверьтесь подсказкам интуиции, обратитесь за поддержкой к верным друзьям — и всё сложится замечательно.