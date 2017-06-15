Гороскоп 15 июня

Овен — День будет выглядеть уравновешенным и сонным, иногда озаряемым творческими флюидами. Никому ничего не обещайте и не спорьте — вы будете не правы.

Телец — Сегодня вам следует сдерживать свои эмоции, не совершать экстравагантных действий. Это может быть чревато ссорами, конфликтами и даже разрывом отношений.

Близнецы — Сегодня вы будете упрямы, как никогда, и это не пойдет вам на пользу. Напротив, препятствия и проблемы будут только увеличиваться. Нужно менять тактику, но вы сегодня к этому не готовы.

Рак — Сегодня вам нужно как можно активнее общаться с окружающими, но при этом больше слушать, чем говорить. В делах такая тактика обещает принести неожиданные плоды, вплоть до новых предложений.

Лев — Сегодня вам следует больше делать и меньше говорить, а тем более, не давать обещаний. Целеустремленность и решительность дадут возможность неплохо заработать.

Дева — Сегодня вы будете склонны к неорганизованности, забывчивости и можете случайно, сами того не заметив, нарушить любые границы — в том числе границы субординации или чьего-то терпения. Возможны вещие сны.

Весы — Сегодняшний день хорош для общения и обмена информацией. Но учтите, что сегодня активизируются энергетические вампиры, и беседы с ними заберут у вас много энергии.

Скорпион — Сегодня вам трудно будет сохранять душевное равновесие. Вам везде будет казаться подвох и несправедливое к вам отношение.

Стрелец — Сегодня можно гадать, медитировать. Обострится интуиция, возможны вещие сны. Нужно носить яркую одежду и не предаваться унынию.

Козерог — Сегодня вы можете совершить необдуманную покупку, потратить крупную сумму на развлечения или же стать жертвой обмана. Чтобы подобного не произошло, нужно контролировать свои траты.

Водолей — Сегодня вы будете слишком самоуверенны и импульсивны, что может стать причиной конфликтов и ссор. Чем агрессивнее вы будете себя вести, тем сильнее будет противодействие со стороны окружающих.

Рыбы — Сегодня вы можете столкнуться с обманами, воровством и ложью. Постарайтесь просто избегать подобных ситуаций. Возможно, ситуация кармическая. Что посеешь, то и пожнешь.