Гороскоп 12 июня

Овен — Возможно, счастливый шанс придет оттуда, откуда вы и не ожидали. Хорошее время для продажи автомобиля и серьезных денежных вложений.

Телец — Сегодня звезды обещают щедро наделять нас кипучей энергией. Работоспособность будет на высоте, и это дает хорошую возможность осуществить задуманное.

Близнецы — Сегодня отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными и яркими, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять.

Рак — Будьте готовы к любым неожиданностям. Не носите при себе крупные суммы денег, есть опасность ограбления.

Лев — День не подходит для решения сложных задач и тем более, запуска новых проектов: вы просто не сможете ориентироваться в быстро меняющейся обстановке.

Дева — Сегодня конфликтный день, поэтому постарайтесь обходить острые углы. Наиболее вероятны конфликты с женщинами — они могут затянуться надолго.

Весы — Что ж, понятия «думать» и «усложнять » находятся на разных полюсах. Первое всегда полезно, а вот второе вы готовы продемонстрировать во всей красе, вызывая недовольство окружающих.

Скорпион — Чтобы день не прошел в бессмысленной гонке, вспомните о дисциплине. Немного дисциплины в мыслях и делах вам вовсе не повредит.

Стрелец — Ваши сегодняшние решения могут казаться окружающим парадоксальными. На самом же деле вы просто будете просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед, строя смелые и далеко идущие планы.

Козерог — Даже если вы не слишком любите интеллектуальные дискуссии, сегодня вы можете сделать исключение из правил. Причем, чем горячее спор получится, тем лучше.

Водолей — Звезды советуют не тратить нервные клетки на пустяки и главное — не пытаться решать проблемы радикально.

Рыбы — Если вы не станете отказываться от работы и правильно используете свой блестящий потенциал, ваши усилия окупятся с лихвой.