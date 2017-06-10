Гороскоп 10-11 июня

Овен — Постарайтесь избегать любого вмешательства в чужие дела. Даже невинный совет с вашей стороны может вызвать негативную реакцию.

Телец — В этот день лучше плыть по течению, но проявлять восприимчивость ко всем переменам и требованиям момента, использовать все шансы реализовать давние намерения.

Близнецы — Основное внимание сегодня нужно уделить самодисциплине, чтобы ваши интересы продвигались без потерь и осложнений. Не торопитесь распоряжаться своими финансами под влиянием внезапного решения.

Рак — Сегодня есть возможность упрочить свои позиции и улучшить свой имидж и авторитет в глазах окружающих. Попробуйте в разговоре блеснуть своей эрудицией.

Лев — Звезды советуют вам выбраться куда-нибудь, где у вас есть шанс встретиться и поговорить с интересными, знающими людьми. Такая беседа необходима вам, как глоток свежего воздуха.

Дева — День спокойного отдыха, вам пора перевести дух. Ваше окружение будет настроено на мирный лад, и в такие дни, как нынешний, становится очевидным, что жить хорошо, а жить в мире и согласии—еще лучше.

Весы — Призовите чувство юмора для разрешения конфликта, главное — не относитесь чересчур серьезно к себе. Сегодня все будут немного взвинчены и вспыльчивы.

Скорпион — Постарайтесь воздержаться от лишнего общения, не занимайте денег, избегайте финансовых дел с друзьями, иначе и дружбе конец, и денег не заработаете.

Стрелец — Возможно, вы даже почувствуете, что кто-то питается вашими эмоциями или нарочно пытается вывести вас из себя и сделать из вас монстра.

Козерог — Сегодня вас ожидает кое-что неприятное, а именно — зависть окружающих. День обостряет в людях это качество, так что лучшее, что вы можете сделать в таких условиях — это не выставлять свою удачливость напоказ.

Водолей — Этот период может потребовать от вас, чтобы вы проявили всю свою смелость. Вам не следует опасаться идти на риск и действовать под влиянием внезапного импульса.

Рыбы — События этого дня не будут радовать вас, потому что вы изначально будете настроены пессимистично. Дела будут беспокоить и настораживать вас.