События 1 июня

1 июня в мире отмечают:

Международный день детей (День защиты детей)

Всемирный день родителей

День Северного флота России

Всемирный день молока

События:

1925 — Создана американская автомобильная компания «Крайслер».

1929 — В Советской России объявлен библиотечный поход, призванный способствовать оживлению деятельности библиотек, привлечению в них крестьян, рабочих и молодёжи.

1946 — Состоялось открытие Академии наук Казахской ССР.

1950 — Фирма грамзаписи «Decca Records» выпустила первую в мире пластинку на 331⁄3об/мин.

1967 — Вышел альбом The Beatles «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» — лучший альбом всех времён по версии журнала «Rolling Stone».

1997 — Во Франции прошли дни Казахстана, посвященные 100-летию великого казахского писателя Мухтара Ауэзова.

Родились:

1804 — Михаил Иванович Глинка — русский композитор, родоначальник русской классической музыки («Иван Сусанин», «Руслан и Людмила» и др.). По выражению ладимира Стасова, «оба [Пушкин и Глинка] создали новый русский язык — один в поэзии, другой в музыке».

1926 — Мэрилин Монро (настоящее имя Норма Джин Мортенсон) — американская актриса, певица, модель. Стала одной из наиболее известных икон кинематографа и всей мировой культуры. Двадцать её картин принесли в прокате свыше $200 млн долларов.

1937 — Морган Фримен — американский актёр кино и озвучивания, режиссёр. В числе известных актёрских работ Фримена такие фильмы, как «Побег из Шоушенка», «Семь», «Счастливое число Слевина», «Малышка на миллион» и «Пока не сыграл в ящик».

1955 — Евгения Симонова, актриса («В бой идут одни «старики», «Афоня», «Обыкновенное чудо», «Дети Арбата», «Метод», «Многоточие»).

1960 — Ольга Кормухина — российская певица («Усталое такси», «Время пришло» и др.). В 1992 году Кормухина стала лауреатом национальной музыкальной премии «Овация» в номинации «Лучшая рок-певица».

1996 — Том Холланд — британский актёр и танцор. Холланд наиболее известен по роли Человека-паука в кинематографической вселенной Marvel. В настоящее время Холланд подписал контракт на шесть картин с Marvel Studios.