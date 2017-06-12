Фильм режиссера из Казахстана получил награду на австрийском кинофестивале

Кинолента казахстанского режиссера Бахтияра Исламова «Там, где живет Эдип» удостоена награды в номинации «Лучший экспериментальный фильм» на 45-м международном кинофестивале Festival of Nations в Австрии, передает МИА «Казинформ».

«Там, где живет Эдип» — короткометражный фильм, снятый в Алматинской области. Режиссер, автор сценария и оператор-постановщик — Бахтияр Исламов, продюсер — Дарья Корнеева. Премьера ленты состоялась в городе Ленцинг.

Как отметили жюри, картина обладает необычайной выразительностью кадра. Это единственный фильм из Казахстана, представленный на фестивале за последние годы. Награда «Лучший экспериментальный фильм» впервые отправится в Казахстан.

Festival of Nations — старейший кинофестиваль некоммерческого короткометражного кино в Австрии, он проходит при поддержке организации UNICA (член ЮНЕСКО) и правительства Австрии. На фестиваль ежегодно приходит более 1000 заявок из 55 стран мира.

Особенность фестиваля является то, что жюри по окончанию просмотров открыто обсуждают работы с кинематографистами. В составе жюри в этом году были продюсеры и режиссеры из Германии и Австрии, почетным гостем стал Дэйв Вотерсон — президент UNICA.

Бахтияр Исламов — автор короткометражных фильмов. Его фильм «Небо над Берлином моего детства» (2015 год) уже дважды получал приз как «Лучший экспериментальный фильм» в Нью-Йорке на 12-м международном фестивале в Гарлеме и на международном кинофестивале в Лос-Анджелесе. Стоит отметить что, этот фильм был удостоился награды в номинации «Лучший короткометражный фильм» на 17-м международном фестивале Moondance в США.