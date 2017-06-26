Фильм о Головкине и Альваресе появился в сети (Видео)

Короткометражную картину впервые показали во время пресс-тура по трём городам. А теперь фильм доступен и в сети.

Короткометражный фильм «Я – бокс» о Геннадии Головкине и Сауле Альваресе опубликовал Youtube-канал промоутерской компании Golden Boy Promotions, сообщает Sports.kz.

Фильм создан промоутером Канело Оскаром де ла Хойей, в нём снялись другой промоутер Дон Чарджин и рэпер Ice Cube.

Короткометражную картину впервые показали в рамках пресс-тура в Лондоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Пресс-тур соперников по трём городам прошёл на прошлой неделе. Во время пресс-конференций Головкин рассказал о жене-боссе и тяжёлой жизни в Казахстане. Кроме того, боксёры Геннадий Головкин и Сауль Альварес оставили автографы на 1200 сувенирных боксёрских перчатках для болельщиков.

Долгожданный бой Головкин – Альварес состоится 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile. Поражение в этом бою может стоить для GGG всех титулов, которыми он владеет, а именно поясов WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе.