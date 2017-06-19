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Факты продажи поддельных билетов на EXPO-2017 зафиксировали в Казахстане

Корреспондент 11 часов назад Комментировать 11

Началась проверка по информации о вероятной продаже поддельных билетов на международную выставку EXPO-2017.

«Это не оригинальные билеты, а их копии. Они обнаружены лишь в городе Шымкенте», — сказала пресс-секретарь национального почтового оператора Сауле Мукашева.

Проверкой занимаются компания «Астана ЭКСПО» и департамент внутренних дел Астаны.

Первая информация о продаже поддельных билетов, по словам Мукашевой, появилась несколько дней назад. На поддельных билетах проставлен штемпель «Казпочты».

По данным «Казпочты»,  в Южно-Казахстанской области (ЮКО) через отделения связи было реализовано уже 8 800 билетов. Подделки найдены среди билетов, которые были приобретены в акимате Шымкента и в городском управлении образования.

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Автор: Корреспондент

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