Факты продажи поддельных билетов на EXPO-2017 зафиксировали в Казахстане

Началась проверка по информации о вероятной продаже поддельных билетов на международную выставку EXPO-2017.

«Это не оригинальные билеты, а их копии. Они обнаружены лишь в городе Шымкенте», — сказала пресс-секретарь национального почтового оператора Сауле Мукашева.

Проверкой занимаются компания «Астана ЭКСПО» и департамент внутренних дел Астаны.

Первая информация о продаже поддельных билетов, по словам Мукашевой, появилась несколько дней назад. На поддельных билетах проставлен штемпель «Казпочты».

По данным «Казпочты», в Южно-Казахстанской области (ЮКО) через отделения связи было реализовано уже 8 800 билетов. Подделки найдены среди билетов, которые были приобретены в акимате Шымкента и в городском управлении образования.