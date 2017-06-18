EXPO-2017. Неделя после открытия (Фотоотчет)

В эту пятницу команда novoetv.kz отправилась в столицу, чтобы своими глазами увидеть выставку, о которой все говорят.

Только ленивые не писали про выставку EXPO-2017. Всю информацию про то, как прошло открытие и какие павильоны расположены на территории выставки, можно найти в интерете. Ну а мы, посетив выставку, составили памятку для тех, кто только собирается посетить EXPO-2017.

Даже спустя неделю после открытия посетителей в павильонах очень много: на достижения науки приехали посмотреть не только жители Казахстана, но и туристы из разных стран.

Первый вопрос, который задают всем тем, кто побывал в столице на выставке – стоит ли туда приехать? Наш ответ — да, это нужно увидеть!

Основная часть выставки – это павильоны стран мира. У каждого есть то место, в которое он мечтает поехать. Выставка помогает погрузиться в атмосферу страны-мечты, хоть и ненадолго. Но, если вы хотите увидеть туристический уголок какой-либо страны, вам это не удастся. Выставка проходит под лозунгом «Энергия будущего» и освещает тему альтернативных источников энергии.

Вообще, все представленные павильоны можно разделить на три группы: те, где можно купить товар, те, где можно бродить и разглядывать научные разработки и те, где есть шоу.

Например, «Шелковый путь» и «Африка» расположили на своей территории прилавки и продают украшения, национальную одежду. Здесь даже можно дегустировать еду, правда, за деньги.

Павильоны, в которых проходит шоу-программы, приминают зрителей по группам. «Америка» представила программу, которая проходила в трех залах. В первом волонтер из США предложит вам посмотреть фильм об Америке.

А вот в павильоны Израиля и Японии мы так и не попали – уж очень большие были очереди, а увидеть хотелось много. Самая большая очередь тянулась вдоль корейского павильона.

В остальные павильоны можно зайти без очереди. И ходить, словно в музее, рассматривая различные источники энергии. Из того, что мы увидели за день, больше всего запомнился павильон «Турция», который поразил разнообразием экспонатов и количеством залов.

Путешествуя из одной «страны» в другую, мы не забывали о своей главной цели – попасть в «шар смерти». Так прозвали в народе Павильон «Нұр Әлем» из-за его схожести со звездой смерти из киносерии «Звездных войн». Это — самое большое сферическое здание в мире, диаметр которого 80 метров, высота 100 метров. На первом этаже расположен павильон Казахстана, где посетители могут познакомиться с историей, культурой, традициями, достопримечательностями, а также последними достижениями Казахстана. Непосредственно в самой сфере расположится Музей будущего.

На 2-8 этажах музея будущего продемонстрированы основные виды энергии — космоса, солнца, биомасс, ветра, воды и кинетики.

Но попасть туда так просто не получится. Даже в рабочий день очередь возле сферы большая: волонтер с громкоговорителем рекомендовал посетить другие павильоны, пока здесь стоит очередь, но туристы не сдавались – ни палящее солнце, ни уговоры не заставили их покинуть очередь. Колонной люди стояли и внутри здания, ожидая лифт.

Кроме павильонов и музея, в сфере ежедневно, несколько раз в день проходят шоу, которые длятся пару минут. Мы попали на выступление акробатов: под музыку медленно закрыли шторы и со световым сопровождением иностранные акробаты заставляли замирать сердце зрителей своими трюками.

Конечно, писать про каждый павильон просто нереально, тем более, что посмотреть все за один день невозможно, ведь участие в выставке приняли более 100 стран!

Памятка для тех, кто собирается на EXPO-2017:

— Посмотрите прогноз погоды на предстоящий день вашей поездки.

— Одевайтесь по погоде. Если вы отправитесь в столицу, как мы, в жаркий день, обязательно наденьте головной убор. Даже пройтись из одного павильона в другой — испытание, когда на улице больше 30 градусов жары.

— Берите с собой воду, много воды. Если это очень жаркий летний день, то минимум по одному литру на человека.

— Лучше путешествовать по выставке с картой, которую можно скачать на сайте.

— Если вы все же решили посетить выставку не один раз, то составьте план, какой павильон и когда вы посмотрите. Так вы затратите меньше времени на выбор выставки страны.

— Совет для девушек: выбирайте удобную обувь. Забудьте про каблуки, потому что ходить придется много.

— Зарядите хорошо смартфоны. Для фото лучше взять отдельный фотоаппарат на тот случай, если телефон сядет. Если вам срочно нужно будет зарядить телефон, это можно сделать в сфере на четвертом этаже. Только для этого придется крутить педали, чтобы выработать энергию для вашего смартфона.

И хотелось бы рассказать, как можно добраться до столицы из Караганды.

1) Поезд или электричка. Когда уже приедете в Астану, можно добраться до выставки на общественном транспорте, схема движения которого есть на сайте.

2) Такси или спринтер. Спринтеры собирают группу на автовокзале, цена проезда на нем варьируется от 1000 до 2000 с человека. От чего зависит цена? Конечно же, от настроения водителя.

3) Собственная машина. С парковкой проблем не возникло. Но мы приехали утром в будний день. Не думаю, что будет легко припарковать машину в выходной, поэтому лучше заранее подумать, где можно оставить машину, если вдруг стоянка возле выставки будет занята.

Конечно, выставку посетить стоит! Ради новых эмоций, впечатлений и ярких и интересных фото! В каждом павильоне можно найти что-то интересное, что можно сфотографировать на память или на фоне чего сделать селфи с друзьями!