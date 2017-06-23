Ерлан Кошанов: «Мы решим эти проблемы. Не сразу, но решим».

В микрорайоне Конырат в Балхаше планируют построить модульную котельную, а в поселке Саяк решают проблему с водоснабжением.

В ходе рабочей поездки по Балхашскому региону аким Карагандинской области Ерлан Кошанов осмотрел ряд объектов и ознакомился с проблемами местных жителей, передает пресс-служба обласного акимата.

Один из критических вопросов — это водоснабжение поселка Саяк. Больше десяти лет жители этого населенного пункта испытывают дефицит питьевой воды. Были неоднократные жалобы со стороны местного населения по этому поводу. В настоящее время руководство области ищет оптимальное решение этой проблемы.

— У нас есть два варианта. Первый — тянуть водопроводную систему с Балхаша, это 160 км. Мы подсчитывали в прошлом году, что на данный проект потребуется 22 млрд тенге. А с Балхаша до четвертой насосной станции — 60 км, это 2,8 млрд тенге. И второй, бюджетный вариант — пробурить 20 скважин глубиной до 200 м. На сегодня одна уже готова, там есть 8 метров запаса воды. До сентября все скважины будут пробурены. И в сентябре мы сможем предварительно оценить запасы воды в том районе. И если окажется достаточным, то мы начнем строить очистные сооружения стоимостью порядка 1 млрд тенге, — сообщил руководитель Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кайрат Бегимов.

Глава региона выслушал жалобы жителей поселка Саяк во время заседания актива города Балхаш.

— Я хоть и не был в Саяке, но очень хорошо знаком с этой проблемой, так как лично контролирую вопросы водоснабжения, — сказал в ответ Ерлан Кошанов. — Пока сложно сказать, какие варианты оптимальны или верны. Вам могут говорить, что это неправильно делается, но вы никого не слушайте. Доверьтесь мне. Хочу сказать, что, пока мы не проведем геологическую разведку, не можем рассматривать другие варианты, ведь на это выделены бюджетные деньги. Мы решаем эту проблему. Она не остается без внимания.

Еще одна балхашская проблема, требующая решения, — котельная в микрорайоне Конырат. Объект был введен в эксплуатацию в 1960 году, он расположен на расстоянии 1,5 км от микрорайона. В 2013 году объект был передан в коммунальную собственность. На сегодняшний день в мкр-не Конырат отапливается 67 многоэтажек, 25 жилых домов частного сектора и 5 социальных объектов.

По словам руководства КГП «СуЖылуТранс», работа котельной не оправдывает себя. Во время одного отопительного сезона она сжигает 9 тысяч тонн угля и расходует больше 1 млн кВт энергии. Так как объект работает себе в убыток, встал вопрос о повышении тарифа на теплоэнергию для абонентов, либо строительстве новой, более компактной модульной котельной.

— Существующая котельная имеет запас прочности на 4-5 лет, — объяснил аким города Балхаш Александр Аглиулин. — Но, конечно, в будущем надо переходить на более современные технологии. Необходимо поставить новую котельную ближе к микрорайону, чтобы она не давала прямые убытки. В течение 4-5 лет мы планируем перейти на модульную котельную.

Самый главный вопрос, который интересовал главу региона во время рабочей поездки в Балхаш, касался экологии. Учитывая, что 90 % деятельности региона составляет крупная промышленность, проблемы с экологией стоят на первом месте. Во время актива города по этому поводу перед акимом области отчитался генеральный директор Управляющего совета и первый руководитель ТОО «Корпорация «Казахмыс» Бахтияр Крыкпышев.

— Мы запланировали улучшение работы медеплавильного завода. На сегодняшний день существующая система газоочистки находится в неудовлетворительном состоянии и не справляется с той задачей, которая прописана в проекте. Для решения данной проблемы запланировали строительство новой системы газоочистки. Также мы планируем капитальный ремонт сухих электрофильтров. Основная работа будет связана с ремонтом газохода. В течение трех лет он полностью будет модернизирован. Приведение в соответствие всего технологического процесса нам обойдется в 150 млн долларов.

— Я приехал, чтобы ознакомиться с проблемами, с перспективами и дальнейшим развитием Балхаша, — подвел итог совещанию аким области Ерлан Кошанов. — Думаю, наша с вами встреча была плодотворной. Мы обсудили проблемы поселка Саяк, экологию города и многие другие вопросы. Задач перед нами стоит много. И ничто не должно стать барьером для развития города. Я прибыл в эту область, чтобы работать. Конечно, все вопросы сразу решить невозможно. Но мы будем делать все для этого. Мы решим эти проблемы. Не сразу, но решим.