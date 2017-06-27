ЕНТ в Казахстане: итоги шестого дня

Вчера озвучили итоги шестого дня сдачи Единого Национального Тестирования, передает пресс-служба Министерства образования и науки РК.

25 июня в ЕНТ приняли участие 4 113 поступающих (97,88%) поступающих из 4202 подавших заявления. Из них с казахским языком обучения — 3 428, русским — 685 человек. ЕНТ проводилось в десяти пунктах.

Во время шестого дня тестирования было изъято 4 348 запрещенных предметов.

«Средний балл — 78,94. В этом году в Казахстане ЕНТ пройдет со 20 по 27 июня. Сдавать тестирование будут 92 827 человек, из них на казахском языке сдают 69 209, на русском — 23 618 человек», — сообщили в пресс-службе.