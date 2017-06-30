ЕНТ — 2017: итоги в Казахстане

В Казахстане завершилось проведение ЕНТ в новом формате. Итоги подвёл директор Национального центра тестирования МОН РК Рамазан Алимкулов, передаёт МИА «Казинформ».

Рамазан Алимкулов сказал, что самый высокий балл набрал выпускник гимназии №140 им.М.Макатаева города Алматы Саят Тасан — 139 баллов из 140 возможных. Семь человек набрали 138 баллов.

По данным Минобразования, из 92 827 выпускников, подавших заявки, фактически ЕНТ сдавали 88 583 человека.

По итогам ЕНТ средний балл по пяти предметам по Казахстану составил 80,5% (из 140 возможных). В прошлом году данный показатель был 81% (из 125 возможных).

Преодолели пороговый уровень в 50 баллов 74 517 человек (84,1%), в том числе набрали 60-65 баллов — 5935 (7,9%), 66-119 баллов — 52 717 (70,7%), 120-139 баллов — 5064 (6,8%).

Не преодолели пороговый уровень 14066 человек (15,8%). С тестирования было удалено 12 человек за использование запрещённых предметов.

Всего их было изъято 85 446, в том числе 43 394 электронных устройств (смартфоны, роутеры, модемы и так далее) и 42 052 бумажных носителей (шпаргалки, учебная литература и другое).

В республиканскую апелляционную комиссию поступили заявления по содержанию 199 тестовых заданий, из них удовлетворено — 103, по техническим причинам — в отношении 12 тестовых заданий, из них удовлетворено — 7. В целом было более 24 тысяч тестовых заданий.