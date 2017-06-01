Экскурсию для дипломатов провели в Карагандинской области

Карагандинскую область посетили дипломаты двух десятков стран.

Теперь они будут рекламными агентами региона. Для иностранных представителей организовали экскурсионный тур по основным музейно-историческим местам. И теперь надеются, что дипломаты поделятся впечатлениями и будут рекомендовать гостям ЭКСПО посетить Караганду.

Похвастаться региону есть чем, это и исторические места Улытау, и природные заповедные оазисы Каркаралинска. Впечатляет и современная история — от музея Карлага до доменной печи, у которой начинал свою трудовую деятельность Президент страны. Основными туристическими направлениями в регионе, как и прежде, остаются экологическое, этнографическое, оздоровительное направление. Уже сейчас о своем желании ознакомиться с Карагандинскими достопримечательностями изъявили более 1000 туристов из Европы и Китая.

Карлос Энрике Валдес де ла Консепсион, чрезвычайный и полномочный посол Кубы в РК:

— Мы первый раз в Карагандинской области, но давно хотели прийти сюда, посмотреть. Потому что много читали, смотрели по телевизору, но это не то. Надо приходить на место и пощупать это руками. Впечатление для нас очень большое, трогательное. И как раз, я думаю, что это еще один шаг к укреплению отношений между Кубой и Казахстаном.

По материалам 24.kz