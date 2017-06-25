Единое Национальное Тестирование: итоги четвертого дня

Озвучены итоги четвертого дня ЕНТ в Казахстане, передает пресс-служба Министерства образования и науки РК.

23 июня в едином национальном тестировании приняли участие 17 828 (94,05 процента) поступающих из 18 955 подавших заявления. Из них с казахским языком обучения -13 569, русским — 4 860 человек. ЕНТ проводилось в 60 пунктах проведения.

За нарушение из аудитории был удален один поступающий, его результат аннулирован. В четвертый день сдачи тестирования было изъято 13 126 запрещенных предметов. Средний балл — 79,86.

В этом году в Казахстане ЕНТ пройдет со 20 по 27 июня. А в Карагандинской области тестирование проходило с 21 по 23 июня. Всего в области ЕНТ в этом году сдадут 5 064 ученика.

Наибольшее количество абитуриентов проходили тестирование в КарГУ. В первый день сдачи здесь подтверждали свои знания более 400 выпускников.

На входе все участники тестирования прошли проверку металлоискателями — использовались как рамочные, так и ручные. У некоторых выпускников изымали мобильные телефоны. Кроме того, в коридорах и аудиториях установили оборудование, подавляющее сигналы связи. Согласно требованиям в этом году использовали новейшее оборудование, которое глушит связь типа 3G и 4G.

В этом году тестирование впервые сдавали по новому формату. В ЕНТ участвовали лишь те абитуриенты, которые планируют поступать на грант в отечественные вузы. Аттестат об окончании школы теперь выдают на основании выпускных экзаменов. В самой системе тестирования появились новые блоки вопросов, рассчитанные на логику и критическое мышление. Теперь от выпускников требуется умение грамотно работать с текстом и разбираться в логических математических заданиях.