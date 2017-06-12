Добывающие предприятия в Караганде призвали к прозрачности в работе

В акимате Карагандинской области призвали представителей добывающих отраслей к прозрачности в их деятельности.

Как сказал заместитель акима области Маргулан Карибеков, основной целью обеспечения прозрачности являются обязательства по опубликованию доходов государства от добывающей промышленности в соответствии с принципами, критериями и требованиями международного правления добывающей отрасли.

По данным пресс-службы акимата региона, на совещании заслушан отчет о расходовании средств, выделяемых государством на развитие социальной сферы в регионе. Докладчики рассказали о пользе меморандумов, заключенных между горнодобывающими компаниями и местными исполнительными органами.

В Карагандинской области в сфере недропользования сегодня действуют 60 контрактов по общераспространенным полезным ископаемым — это строительный камень, песчано-гравийная смесь, известняки, глина, пески и другое. 135 контрактов заключены на разведку и добычу твердых полезных ископаемых и углеводородов. Это уголь, железные, медные, марганцевые руды и другое.

По информации госорганов, в бюджет области от компаний-недропользователей за 2016 год поступил 1 миллиард 300 миллионов тенге. В 2015 году их отчисления в областную казну составляли 959 миллионов тенге. За пять месяцев 2017 года поступило 210 миллионов 400 тысяч тенге от запланированных на год отчислений в сумме полутора миллиардов тенге.

«Согласно бюджетному законодательству, доходы от недропользователей не имеют целевого назначения, — отметила в докладе заместитель руководителя областного управления экономики и финансов Людмила Башарина. — В целях выравнивания бюджетной обеспеченности регионов области и проведения единой бюджетной политики в 2016 году из областного бюджета в районы и города перечислены целевые трансферты в сумме 7,7 млрд тенге. Эти средства предназначались на ремонт дорог, жилищно-коммунальное хозяйство, обеспечение деятельности детско-юношеских спортивных школ, развитие инфраструктуры и другие нужды».

Пресс-служба акимата, цитируя докладчика, отметила, что ежегодно в области растут расходы на социальную сферу. Если в 2014 году это было 133 миллиарда 300 миллионов тенге, то в 2016 — 157 миллиардов 500 миллионов тенге.

«В 2016 году меморандумы о взаимном сотрудничестве заключили с акиматом области две системообразующие компании — Евразийская группа и ТОО «Казцинк». Евразийская группа реализовала один социальный проект на 18 миллионов 600 тысяч тенге, «Казцинк» -15 проектов на 670 миллионов 500 тысяч тенге», — информировала Людмила Башарина.

В 2017 году заключен меморандум между акиматом области, АО «Жайремский ГОК» и ТОО «Казцинк». Соглашение предусматривает выделение более 1 миллиарда тенге на улучшение жизни в поселке Жайрем.

Совещания по инициативе прозрачности добывающих отраслей будут проводиться ежегодно. Задача — увеличить подотчетность органов власти и бизнеса в получении и распределении доходов от добычи полезных ископаемых.