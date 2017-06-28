Для защиты от паводков изменят русло Нуры в Карагандинской области

Для недопущения негативных последствий в период весеннего половодья принято решение властями Карагандинской области изменить русло реки Нура.

В Карагандинской области уже началась подготовка к паводковому периоду 2018 года. На выездном заседании представители департамента по ЧС и заместитель акима области Анатолий Шкарупа обсудили меры инженерной защиты поселков от половодья на реке Нура. От обильного поступления талых вод в реку, влекущих подъем ее уровня, страдают прежде всего жители поселка имени Габидена Мустафина Бухаржырауского района. Чтобы сельчане не становились каждую весну жертвами природного явления, заместитель акима области Анатолий Шкарупа в ходе выездного совещания дал поручение сотрудникам управления природных ресурсов и регулирования природопользования, а также представителям акимата Бухаржырауского района провести так называемую санацию — комплекс мер для ликвидации последствий природного катаклизма.

«Необходимо провести санацию с углублением дна реки и укрепление берегов русла реки в районе автомобильного моста дороги республиканского значения Кызылорда-Павлодар до впадения русла в Самаркандское водохранилище. Эти действия обеспечат необходимую пропускную способность реки, — дал поручение Анатлий Шкарупа.

Планируется спрямить русло реки, что снизит риск подтоплений.