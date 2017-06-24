Дети из Караганды встретятся с ФК «Челси»

Футболисты из детского дома Караганды встретятся с игроками ФК «Челси», передает «КазИнформ».

Определился победитель ежегодного турнира «Навстречу мечте» в Алматы 23 июня. Участия принимали команды детских домов Казахстана.

В финале встретились давние соперники из Караганды «Таншолпан» и команда «Тулпар» из Тараза. Обе команды показали яркую игру, подарив всем болельщикам настоящий праздник футбола. Накал страстей на поле, в этот день не уступал профессиональному дерби, ведь на кону стоял не только титул чемпионов 2017 года, но и поездка к действующему чемпиону Англии — клубу «Челси».

В итоге юноши из Караганды обыграли команду из Тараза со счетом 1:0, став новыми чемпионами республики. Единственный гол в этом матче забил форвард команды Егор Коновалов.

Поздравить чемпионов лично с победой пришел ветеран ФК «Кайрат» Куралбек Ордабаев.

«Играйте в футбол, верьте и стремитесь к победе и всё у вас получится», — сказал он ребятам.

За поездку на родину футбола, в Англию и встречу с игроками английской премьер-лиги в период с 20 по 23 июня боролись 12 сильнейших команд детских домов из 10 регионов Казахстана.