День полиции в Казахстане

23 июня в Казахстане отмечается профессиональный праздник — День казахстанской полиции, или просто День полиции.

Это праздник — знак благодарности всем тем, кто самоотверженно создавал казахстанскую полицию и трудится в ее рядах. Это выражение признательности ее ветеранам, которые честным служением своему делу снискали уважение народа. И это дань памяти тем, кто отдал свою жизнь ради спокойствия и безопасности казахстанцев.

За годы независимости более 400 сотрудников полиции и внутренних войск удостоены государственных наград, из них около 100 сотрудников органов внутренних дел награждены орденами «Данк» и «Айбын», половина служащих получила награду посмертно.

Novoetv.kz поздравляет с профессиональным праздником всех работников полиции! Желаем больших перспектив, карьерного роста, возможностей реализации и развития.

Пусть безопасными будут рабочие будни, надежным — плечо напарника, крепкой — сила воли и убеждений. Здоровья, благополучия и всех благ!