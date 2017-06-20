Больше 40 объектов Карагандинской области могут отметить на карте сакральных мест Казахстана

Места нашего региона с богатой историей могут появиться на карте сакральных мест страны. Об этом сообщил руководитель Управления культуры, архивов и документации Еркебулан Агимбаев.

— На сегодняшний день определен список, в нем более 40 таких мест у нас в области, — сказал он. — Список направлен в Республику. Этим летом, насколько мне известно, из Астаны приедет комиссия, которая проедет по всем местам и решит, какие включать в карту, а какие — нет.

Сейчас члены этой комиссии разрабатывают алгоритм, который позволит определять значимость того или иного географического объекта.

Известно, что в число возможных сакральных мест Карагандинской области вошли мавзолеи Жошы хана и Домбауыл, а также гора Аулие тау.

Мавзолей Жошы хана — памятник архитектуры XIII века, расположенный в Улытауском районе Карагандинской области в 50 км к северо-востоку от Жезказгана. По преданию, в мавзолее похоронен старший сын Чингиз-хана. С 1982 года памятник находится под охраной государства.

Мавзолей Домбауыл, по мнению многих ученых, входит в число наиболее древних памятников архитектуры, расположенных на территории Центрального Казахстана. Мавзолей Домбауыл относится к доисламскому периоду, он построен в форме юрты и существенно отличается от среднеазиатских архитектурных памятников. Мавзолей построен из каменных плит, и размеры его составляют 8,9 х 7,9 метра при высоте в 5,5 метров.

Аулие тау — самая высокая точка Улытау, одного древнейших горных массивов Сарыарки (1131 м).

Ранее президент Казахстана поручил запустить проект «Духовные святыни Казахстана», или «Сакральная география Казахстана».

«Увязать в национальном сознании воедино комплекс памятников вокруг Улытау и мавзолея Кожа Ахмета Яссауи, древние памятники Тараза и захоронения Бекет-Ата, древние комплексы Восточного Казахстана и сакральные места Семиречья, и многие другие места. Все они образуют каркас нашей национальной идентичности», — написал президент в своей статье о модернизации общественного сознания.

Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК начал работу по созданию карты сакральных объектов Казахстана.