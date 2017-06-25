Бешпармак по-английски. Chapter XVII (видео)

Хеллоу алейкум!

На чем мы остановились, на лекарствах? Итак, после сдачи всех анализов и первого приема у доктора я получил свой вожделенный рецепт. Про рецепт нужно отметить сразу самую важную вещь — он выдается только на 1 месяц. Если же вы хотите получить рецепт на больший срок, чтобы не бегать в поликлинику ежемесячно, то нужно снова записываться на прием к доктору и объяснить причину увеличения срока рецепта.

Рецепт

Стоит сразу отметить, что рецепт и recipe, receipt — суть вещи разные, но звучат похоже и сидят в голове автоматом, ведь вы наверняка знаете, что слово в русском языке пришлое. Recipe — это рецепт приготовления блюда, а receipt — это квитанция, или чек кассового аппарата. Учитывая мой акцент, для местных эти слова в моем исполнении звучат одинаково! А нужная мне бумага называется prescription. Сколько у меня возникало курьезных ситуаций!

Прихожу в мае за рецептом и напрочь забываю слово. Не мудрствуя, спрашиваю рецепт, употребив слово recipe. Регистратор смотрит на меня с выпученными глазами. Поняв, что ошибся, прошу receipt. Регистратор опять не понимает. Я объясняю, что это бумага для получения лекарств. Она недоуменно отвечает, получить receipt можно там, где платил деньги, имея в виду кассовый чек, что я и сказал. Начав кипеть от негодования, я пытаюсь объяснить, что мне нужна бумага от доктора для того, чтобы купить лекарство. Регистратор смотрит на кипящего меня и тихо так спрашивает: «Maybe you need a prescription?” (Может, вам нужен рецепт для лекарства?) Я смутился и получил бумажку со сложным названием. Вынес из ситуации две пользы: первое – выучил нужное слово, второе – регистратор перестала хамить!

Лекарства

Мне выписали лекарства, имеющие схожий состав с привычными казахстанскому уху названиями «Диабетон» и «Сиофор». Состав одинаков, но! Названия лекарств являются фармацевтическими брендами и торговыми марками, в Англостане же выписывать лекарства с указанием бренда строго запрещено. На пачке может стоять логотип фармацевтической компании, но бренд стоять не может! А вспомните, что выписывают у нас? Сплошь брендовые препараты. Идя к врачу в Астане, я всегда мог определить, что и какой фирмы мне выпишут.

Вспомните, как выглядит ваш участковый? Если вы видите халат с логотипом «Х», то ручкой с логотипом «Х» вам на бумажке с логотипом «Х», выпишут лекарство фирмы «Х». Я нисколько не осуждаю наших врачей. Имея такую оплату, поневоле начнешь думать о дополнительном доходе. Как и не осуждаю фармацевтов, которые используют все законные методы для продвижения своего товара.

Англостанский врач не будет навязывать вам лекарство определенной фирмы: выписывают лишь рецепт, указывающий состав препарата, а уже в аптеке вы можете выбрать бренд лекарства, соответствующий вашему вкусу и предпочтению. Цена на лекарство также фиксированная. Все варианты моих препаратов стоят 8 и 8 фунтов. То есть в месяц я трачу на лекарства 16 фунтов.

Бесплатные лекарства, способы экономии

Помня, что в Казахстане диабетики получают (во всяком случае, должны получать) определенные препараты бесплатно и слышав ранее, что данные лекарства финансируются по линии Всемирной Организации Здравоохранения, я был удивлен, что в Англостане придется платить. Ну да ладно, ведь я иностранец. Однако супруга не хотела мириться даже с маленькой дырой в семейном бюджете. Она уточнила по телефону, положены ли диабетикам, пусть даже и иностранцам, бесплатные лекарства. Врач по любезной всемирной бюрократической привычке обещал узнать все и сообщить нам. Разговор был в феврале этого года, запомните дату! Будучи последовательной, моя жена начала допрашивать с пристрастием Гугл и узнала, что можно сэкономить 50% стоимости, если сделать предоплату на лекарства за год вперед. Мы решили подождать, ведь на носу были каникулы и возможность все взять дома, что мы и сделали.

Лайфхак Запомните: всегда можно сэкономить, стоит лишь приложить усилия. Пример предоплаты за лекарства, которая экономит 50 % ваших средств!

Аптека

Аптеки Англостана заслуживают отдельного упоминания. Помимо стандартных аптек, к которым мы привыкли дома, здесь существует настоящий «монстр» — сеть аптек «Boots». Это уже не аптека, а гигантский супермаркет, где продается все, начиная от «витаминок», заканчивая косметикой, фенами и всем, что хоть отдаленно подходит для ухода за здоровьем и телом. Смотрите приложенное видео.

Приобрести лекарство тоже возможно не всегда. Часто приходится ждать, когда препарат привезут именно в ту аптеку, в которую вы обратились. Я два раза обращался в локальные аптеки и ждал в одной из них два дня. Поэтому теперь предпочитаю пройти в центр города и отдать дань сетевому «монстру» аптечного глобализма.

Качество, смена препарата

Никаких нареканий к качеству или оригинальности состава лекарств у меня за полгода приема не возникло. Сертификат и любые документы предоставят по первому слову. Впрочем, у нас я тоже не встречал проблем, когда просил показать сертификат или разрешение на препарат.

Сменить препарат можно, но только пройдя через многие круги ада. Как вы помните, прием к врачу достаточно легкий. Но, во-первых, это терапевт. Во-вторых, нужно убедить терапевта, что вам не очень подходит то лекарство, которое вам выписано. В-третьих, чтобы убедить терапевта, вам нужно снова сдать все анализы. Как вы помните, все это строго по расписанию и в то время, когда есть это самое время. Например, скрининг (проверку) зрения я до сих пор не прошел. В мае не успел на проверку — теперь мне выписали новый день приема, 12 сентября. И все это очень вежливо! Прислали письмо, так мол и так, дорогой мистер Оспан, вы должны пройти скрининг зрения и вам назначена эта дата.

После прохождения всех анализов и получения всех результатов вы снова идете на прием к терапевту, и уже после принятия решения он (возможно!) направит вас к эндокринологу! Бюрократия рулит везде, и любители хвалить все «западное» в ущерб «родному кумысному» могут убрать свои розовые очки. Конечно, есть альтернатива – платная медицина, но речь сейчас о бесплатной медицине.

Халяву постигнет страждущий

Упорство супруги в итоге принесло свои плоды. Придя в начале июня за очередным рецептом, я был встречен моей уже хорошей подругой — регистраторшей. Любезно сияя улыбкой, она попросила меня пройти к доктору. Удивленный, я постучал в кабинет и был встречен сияющим доктором, который объявил, что оказывается, моя жена права и мне положены бесплатные препараты! Более того, так как произошла ошибка и меня не поставили на учет как «халявщика» сразу, мне вернут деньги за последнее купленное лекарство. Эта новость была очень приятной, но возвращенные мне деньги я супруге не отдал. Вроде бы 16 фунтов и мелочь, но заначка, она ведь всегда пригодится, не правда ли? Только тссс…

В следующей части я постараюсь рассказать о службе экстренной помощи и стоматологии. Последнее для меня очень важно, ведь я сын и брат стоматологов! Хочу напомнить: в своем блоге я делюсь именно своими впечатлениями и жизненным опытом! Я не являюсь врачом и истиной в последней инстанции.

Искренне ваш, англоакын Талгат.

Почта для обратной связи — anglakyn@gmail.com

Предыдущую статью о приеме у терапевта, медсестрах и системе записи в поликлинику можно прочитать здесь.

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