Санаторий Жосалы

Бешпармак по-английски. Chapter XVI (видео)

Корреспондент 2 часа назад Комментировать 3

Всем хеллоу алейкум!

Как вы помните из предыдущего поста, я покинул поликлинику, записавшись на прием. Не дойдя до дома, получил подтверждение времени приема посредством смс-сообщения. Дата и время меня полностью устраивали, и я стал ждать ближайшего понедельника. Спойлер: в этом блоге будет мало фотографий, так как снимать людей и внутреннее убранство учреждений очень проблематично.

День П (прием)

В назначенный день я проснулся раньше по привычке, привитой родителями, умылся (как в последний путь) и, надев все чистое, направился на первую встречу с английской медициной. Зайдя в поликлинику, был приятно удивлен отсутствием очереди. То есть людей не было совсем, а регистраторша не совсем человек.

Поликлиника. Очереди нет. Все приходят по времени

Я вообще склонен подозревать, что телефонисты «колл-центров», администраторы и регистраторши (именно женского пола) не являются представителями человечества, а явные шпионы с планеты Нибиру, присланные на Землю, чтобы затруднять нашу жизнь.

Не зная, что делать и имея языковые проблемы, я решил совершить роковую ошибку и попросить помощи у регистраторши. Обдав меня льдом из глаз, дама молодого возраста выдала быструю фразу, смысл которой я скорее понял инстинктивно, нежели вербально. Поняв по рыку, что нужно ждать, я сел на стул и уставился в телевизор, попутно практикуя улучшение английской речи. Пришел я рано — дурное наследие прошлого. Вариант зайти в кабинет врача под предлогом «я только на минуточку, спросить» я не рассматривал. Отсутствие толпы «ждунов» настораживало и выбивало из колеи. Не перед кем показать свои навыки опережения очереди в бреющем полете, незачем хвастать связями и виртуозным владением «системой Маке-Баке», такой привычной казахстанцам. В итоге, прождав полчаса, ровно в назначенное мне время загорелось табло с моей фамилией и номером кабинета. Ну, встречай меня, мой милый доктор.

Мой первый доктор

Постучав в дверь и услышав приветливый «велкам», я предстал пред очами своего доктора. Приятная молодая девушка поразила своим возрастом и внешностью — уж очень она напоминала знойных жительниц Армении. Поздоровавшись, доктор представилась и спросила о причине моего визита. На своем чистом «банглади инглиш» я ответил, что болен диабетом и остро нуждаюсь в пополнении запасов медикаментов, а без рецепта — никуда. Доктор Хелен любезно спросила меня об истории моей болезни, чем поставила меня в тупик. С помощью жестов и гугл-переводчика я объяснил, как мог, ситуацию и протянул паспорт диабетика (еще раз спасибо, Анна Викентьевна!). Прочитав состав препаратов в паспорте, доктор мило улыбнулась и стала искать мой файл в компьютере.

Не удивляйтесь. Все было записано регистратором при первом посещении: ФИО, адрес, номер полиса и все паспортные данные. Врач в Англостане избавлен от бумажной волокиты. Всем занимаются регистратура и служба медсестер, именуемая Nursery (нурсери), но о ней позже.

Указатель множества отделений, в том числе и Nursery

Итак, найдя мой файл, доктор сверила данные и выписала (распечатала) рецепт. Печать, роспись — все как в лучших домах. Разговор перешел в фазу светской беседы. Кто я, откуда и зачем приехал? Я старался не посрамить Родину и выдал заготовленный и проверенный спич об Экспо, Гене Головкине и о прекрасной жизни в стране Великой Степи. Попутно вставив шпильку, что у нас все почти можно купить без рецепта, отчего доктор впала в ступор и поспешила перевести разговор с дикарем в профессиональное русло. Но меня было уже не остановить, и я выдал кучу вопросов, блистая своим чистым бангладешским акцентом. Мне удалось выяснить, что я почти не ошибся с географической идентификацией красивого доктора. Она оказалась гречанкой, давно окончившей местный медицинский факультет и проживающей в Англостане на правах счастливого врача и супруги. Мило закончив беседу, доктор отдала мне в руки рецепт и сказала, что для полной постановки на учет мне нужно сдать кучу анализов и вызвала ассистентку-медсестру-nurse.

Для неходячих больных все доставят на дом

В кабинет ураганом ворвалась крупная женщина, похожая одновременно на мадам Грицацуеву и чемпионку-«тяжелоатлетку» Подобедову, взяла меня под руки (почти на руки) и повела в свои владения. Крикнув доктору прощальное «гудбай», я подчинился, посчитав, что так безопаснее.

Медсестра. Nurse (нурс)

По моему мнению, не совсем корректно проецировать наше понятие Медсестры на Nurse. Нурс — это, скорее, что-то среднее между врачом и старшей сестрой в привычном для нас понимании. Скорее, даже фельдшер. Потому как по функциям, требованиям и выполняемым обязанностям это самое подходящее, на мой не профессиональный взгляд, определение. Нурс выполняет функции осмотра, делает процедуры, осуществляет первичный диагноз, готовит все результаты анализов, ведет всю бумажную работу — то есть максимально облегчает работу врача. Кстати, очень уважаемая и достаточно квалифицированная и высокооплачиваемая работа!

Усадив меня на кресло, нурс принялась задавать мне множество вопросов: как давно болею, какие препараты принимаю, какой уровень сахара, худею или толстею. Вопросы сыпались с бешеной скоростью. Увидев по моему осоловевшему взгляду, что я не особо понимаю, медсестра сбавила темп, и диалог наладился. Получив ответы, она перевела разговор в неформальную фазу, задавая вопросы о том, кто я и откуда. В ответ она поведала, что живет в Англии недавно, родом из Ирландии и близко знакома с выходцами из союза, будучи замужем за латышом. Найдя столько общего я, воспрянув духом, начал практиковать свой английский (стараюсь делать это везде, даже освежители воздуха освоил).

Аптека. В ожидании лекарств

Не прерывая беседу, миссис Даггерти выполняла свою работу. Меня измерили, проверили, осмотрели и заполнили моими данными личный файл. Настало время решить вопрос с анализами. Привожу диалог.

Нурс: Вам нужно сдать анализ крови, развернутый. Есть время на следующей неделе в четверг и в среду. Вам когда удобно?
Я: ааа…. ммм, простите на этой неделе никак нельзя?
Нурс: Повторяю: есть время в четверг и в среду (все произносится вежливо и с улыбкой в 32 зуба).
Я: Ну, давайте в четверг.
Нурс: Ок, есть время в 11 утра и в 15:40. Вам когда удобно?
Я: Но простите, нужно же натощак сдавать кровь??
Нурс: Да, натощак. Какое вам время удобно?
Я: А пораньше утром нельзя?
Нурс: Повторяю: есть время на 11 утра и 15:40. Вам когда удобно? (милая улыбка)
Я (обреченно): 11 утра, плиз!
Нурс: Ок, еще нужен анализ мочи. Есть время через две недели, во вторник в 16:00 и в пятницу в 17:40.
Я (испуганно): Так утренняя же нужна? Тогда давайте в 16:00, все меньше хранить.
Нурс: Отлично (снова улыбка), также нужно пройти мониторинг глаз. Есть время через два месяца в мае. 16 или 24 числа. Вам когда удобно?

Вот такой вот диалог. Знаете, проходив полдня голодным и полдня с баночкой, я подумал, что не все так печально в «системе Маке-Баке». И еще сделал вывод, что бюрократия вездесуща!

В итоге, выбрав время для сдачи анализов, я пошел получать свои лекарства, о чем и будет моя следующая история.

Искренне ваш, англоакын Талгат.

Почта для обратной связи — anglakyn@gmail.com

Глоссарий талгатско-русского языка:

велкам – добро пожаловать, искаженный английский

банглади инглиш — наличие акцента, устоявшаяся шутка про акцент выходцев из Бангладеш. Считается одним из самых сложных к восприятию.

гудбай- прощай (англ)

Предыдущую статью о медицинской страховке, лекарствах и записи к врачу можно прочитать здесь.

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Автор: Корреспондент

Редактор программ реалити, координатор на ТК "Новое телевидение".

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