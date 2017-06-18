Бешпармак по-английски. Chapter XVI (видео)

Всем хеллоу алейкум!

Как вы помните из предыдущего поста, я покинул поликлинику, записавшись на прием. Не дойдя до дома, получил подтверждение времени приема посредством смс-сообщения. Дата и время меня полностью устраивали, и я стал ждать ближайшего понедельника. Спойлер: в этом блоге будет мало фотографий, так как снимать людей и внутреннее убранство учреждений очень проблематично.

День П (прием)

В назначенный день я проснулся раньше по привычке, привитой родителями, умылся (как в последний путь) и, надев все чистое, направился на первую встречу с английской медициной. Зайдя в поликлинику, был приятно удивлен отсутствием очереди. То есть людей не было совсем, а регистраторша не совсем человек.

Я вообще склонен подозревать, что телефонисты «колл-центров», администраторы и регистраторши (именно женского пола) не являются представителями человечества, а явные шпионы с планеты Нибиру, присланные на Землю, чтобы затруднять нашу жизнь.

Не зная, что делать и имея языковые проблемы, я решил совершить роковую ошибку и попросить помощи у регистраторши. Обдав меня льдом из глаз, дама молодого возраста выдала быструю фразу, смысл которой я скорее понял инстинктивно, нежели вербально. Поняв по рыку, что нужно ждать, я сел на стул и уставился в телевизор, попутно практикуя улучшение английской речи. Пришел я рано — дурное наследие прошлого. Вариант зайти в кабинет врача под предлогом «я только на минуточку, спросить» я не рассматривал. Отсутствие толпы «ждунов» настораживало и выбивало из колеи. Не перед кем показать свои навыки опережения очереди в бреющем полете, незачем хвастать связями и виртуозным владением «системой Маке-Баке», такой привычной казахстанцам. В итоге, прождав полчаса, ровно в назначенное мне время загорелось табло с моей фамилией и номером кабинета. Ну, встречай меня, мой милый доктор.

Мой первый доктор

Постучав в дверь и услышав приветливый «велкам», я предстал пред очами своего доктора. Приятная молодая девушка поразила своим возрастом и внешностью — уж очень она напоминала знойных жительниц Армении. Поздоровавшись, доктор представилась и спросила о причине моего визита. На своем чистом «банглади инглиш» я ответил, что болен диабетом и остро нуждаюсь в пополнении запасов медикаментов, а без рецепта — никуда. Доктор Хелен любезно спросила меня об истории моей болезни, чем поставила меня в тупик. С помощью жестов и гугл-переводчика я объяснил, как мог, ситуацию и протянул паспорт диабетика (еще раз спасибо, Анна Викентьевна!). Прочитав состав препаратов в паспорте, доктор мило улыбнулась и стала искать мой файл в компьютере.

Не удивляйтесь. Все было записано регистратором при первом посещении: ФИО, адрес, номер полиса и все паспортные данные. Врач в Англостане избавлен от бумажной волокиты. Всем занимаются регистратура и служба медсестер, именуемая Nursery (нурсери), но о ней позже.

Итак, найдя мой файл, доктор сверила данные и выписала (распечатала) рецепт. Печать, роспись — все как в лучших домах. Разговор перешел в фазу светской беседы. Кто я, откуда и зачем приехал? Я старался не посрамить Родину и выдал заготовленный и проверенный спич об Экспо, Гене Головкине и о прекрасной жизни в стране Великой Степи. Попутно вставив шпильку, что у нас все почти можно купить без рецепта, отчего доктор впала в ступор и поспешила перевести разговор с дикарем в профессиональное русло. Но меня было уже не остановить, и я выдал кучу вопросов, блистая своим чистым бангладешским акцентом. Мне удалось выяснить, что я почти не ошибся с географической идентификацией красивого доктора. Она оказалась гречанкой, давно окончившей местный медицинский факультет и проживающей в Англостане на правах счастливого врача и супруги. Мило закончив беседу, доктор отдала мне в руки рецепт и сказала, что для полной постановки на учет мне нужно сдать кучу анализов и вызвала ассистентку-медсестру-nurse.

В кабинет ураганом ворвалась крупная женщина, похожая одновременно на мадам Грицацуеву и чемпионку-«тяжелоатлетку» Подобедову, взяла меня под руки (почти на руки) и повела в свои владения. Крикнув доктору прощальное «гудбай», я подчинился, посчитав, что так безопаснее.

Медсестра. Nurse (нурс)

По моему мнению, не совсем корректно проецировать наше понятие Медсестры на Nurse. Нурс — это, скорее, что-то среднее между врачом и старшей сестрой в привычном для нас понимании. Скорее, даже фельдшер. Потому как по функциям, требованиям и выполняемым обязанностям это самое подходящее, на мой не профессиональный взгляд, определение. Нурс выполняет функции осмотра, делает процедуры, осуществляет первичный диагноз, готовит все результаты анализов, ведет всю бумажную работу — то есть максимально облегчает работу врача. Кстати, очень уважаемая и достаточно квалифицированная и высокооплачиваемая работа!

Усадив меня на кресло, нурс принялась задавать мне множество вопросов: как давно болею, какие препараты принимаю, какой уровень сахара, худею или толстею. Вопросы сыпались с бешеной скоростью. Увидев по моему осоловевшему взгляду, что я не особо понимаю, медсестра сбавила темп, и диалог наладился. Получив ответы, она перевела разговор в неформальную фазу, задавая вопросы о том, кто я и откуда. В ответ она поведала, что живет в Англии недавно, родом из Ирландии и близко знакома с выходцами из союза, будучи замужем за латышом. Найдя столько общего я, воспрянув духом, начал практиковать свой английский (стараюсь делать это везде, даже освежители воздуха освоил).

Не прерывая беседу, миссис Даггерти выполняла свою работу. Меня измерили, проверили, осмотрели и заполнили моими данными личный файл. Настало время решить вопрос с анализами. Привожу диалог.

Нурс: Вам нужно сдать анализ крови, развернутый. Есть время на следующей неделе в четверг и в среду. Вам когда удобно?

Я: ааа…. ммм, простите на этой неделе никак нельзя?

Нурс: Повторяю: есть время в четверг и в среду (все произносится вежливо и с улыбкой в 32 зуба).

Я: Ну, давайте в четверг.

Нурс: Ок, есть время в 11 утра и в 15:40. Вам когда удобно?

Я: Но простите, нужно же натощак сдавать кровь??

Нурс: Да, натощак. Какое вам время удобно?

Я: А пораньше утром нельзя?

Нурс: Повторяю: есть время на 11 утра и 15:40. Вам когда удобно? (милая улыбка)

Я (обреченно): 11 утра, плиз!

Нурс: Ок, еще нужен анализ мочи. Есть время через две недели, во вторник в 16:00 и в пятницу в 17:40.

Я (испуганно): Так утренняя же нужна? Тогда давайте в 16:00, все меньше хранить.

Нурс: Отлично (снова улыбка), также нужно пройти мониторинг глаз. Есть время через два месяца в мае. 16 или 24 числа. Вам когда удобно?

Вот такой вот диалог. Знаете, проходив полдня голодным и полдня с баночкой, я подумал, что не все так печально в «системе Маке-Баке». И еще сделал вывод, что бюрократия вездесуща!

В итоге, выбрав время для сдачи анализов, я пошел получать свои лекарства, о чем и будет моя следующая история.

Искренне ваш, англоакын Талгат.

Почта для обратной связи — anglakyn@gmail.com

Глоссарий талгатско-русского языка:

велкам – добро пожаловать, искаженный английский

банглади инглиш — наличие акцента, устоявшаяся шутка про акцент выходцев из Бангладеш. Считается одним из самых сложных к восприятию.

гудбай- прощай (англ)

Предыдущую статью о медицинской страховке, лекарствах и записи к врачу можно прочитать здесь.

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