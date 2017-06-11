Бешпармак по-английски. Chapter XIV.

Хеллоу алейкум!

Тема сегодняшнего обзора, как я и обещал, медицина. Как же и чем лечатся жители туманного Англостана? Так ли сильно отличается качество медицинских услуг Англостана от родных Палестин? Попробуем разобраться.

Перед отправкой в Англию одним из главных вопросов был медицинский. Платная ли медицина? Как дорого стоят услуги? Везти ли лекарства из дома или купить там? Что по рецепту отпускают, а что доступно в открытой продаже?

Сборы

Как только пришло подтверждение с «Болашак» о том, что нам дают стипендию, мы бросились оформлять визу. Остро встал вопрос, как быть с медициной по месту прибытия? В ход пошел всемогущий Гугл и «узын кулак», он же «сарафанное радио». Мы разделили обязанности: супруга шерстила Гугл, а я начал терроризировать вопросами всех знакомых, имевших «несчастье» проживать в Англостане.

Буквально сразу удалось выяснить, что медицина в Англостане бесплатная, как и у нас. Система называется National Health System (Национальная система здравоохранения), или сокращенно NHS. Все жители Евросоюза, обладатели статуса беженца, студенты, жители стран Британского содружества, а также студенты-иностранцы имеют право на бесплатное здравоохранение. Но! Существует ряд условий. Если вы планируете ехать на учебу в Британию, то запомните список процедур, необходимых для получения полиса NHS.

Как я говорил в первых блогах, если вы планируете ехать в Англостан на долгий срок, то лучше оформить временный вид на жительство (BRP) — этим вы снимите с себя огромное количество бюрократических проблем и облегчите получение медицинских услуг.

Для получения полиса NHS вам нужно оплатить страховой полис IHS. Мой опыт: на 5-летнюю визу полис обошелся в сумму 675 фунтов. На весь срок. Оплатил — и лечись себе на здоровье! Также важно помнить, что для получения визы необходимо сдать анализ на туберкулез. Очень дорогое удовольствие. Называется тест ТВТ и стоит 80 американских рублей. Оплату берут в здании, где находится представительство ООН в Астане (на улице Бокейхана). Важно иметь сумму в долларах и без сдачи, иначе рискуете бегать в поисках размена по обменным пунктам. Все квитанции и результаты теста хранить ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Итак, мы получили визы, прилетели в Анлостан, забрали свои BRP на почте. Как же теперь получить номера полиса NHS? Ничего сложного. Затерроризированные друзья выдали тайну, что для получения NHS нам остался последний шаг – подтверждение адреса проживания. Он у нас был! Подтверждением адреса в данном случае послужил договор об аренде квартиры (чаще для подтверждения адреса нужна квитанция коммунальных служб с вашим именем, например, в банк только с ней!).

Собрав документы, а именно — копию договора аренды, оригиналы паспортов и BRP — мы стали искать поликлинику. Карта «Гугл» любезно показала нам все поликлиники в радиусе 100 километров. Мы не стали искать лучшую и просто выбрали ту, которая была ближе всего к дому, буквально 10 минут ходу прогулочным шагом.

Придя в поликлинику, мы сразу обратились в регистратуру, показали документы и услышали привычное жителю Казахстана «ждите, вам придет почта». Поначалу нас немного расстроила подобная перспектива — мы представили все привычные больничные круги ада, но все оказалось проще. Почта с вожделенными медицинскими полисами пришла буквально через неделю. Получив полис на руки, мы снова пришли в поликлинику и предъявили полис в регистратуре. Вуаля — и мы официально можем лечиться в Анлостане. На поверку оказалось, что не все так радужно и весело, но об этом позже.

Лекарства

Наверное, самым важным моментом для нашей семьи при переезде был вопрос лекарств. Имея в семье двух диабетиков второго типа и ребенка, мы очень переживали, как сложится с покупкой таблеток, чем лечатся англостанцы, как быстро мы встанем на учет, что по рецепту, а что в открытой продаже можно купить и прочее. Вот с этими вопросами у нас возник полный тупик. Единственное, что узнали достоверно — это то, что лекарство без рецепта купить нельзя и лечатся все парацетамолом. То есть, вообще все! Конечно, какой-то минимальный перечень лекарств вполне доступен. Это некоторые обезболивающие средства, спреи для носа и пресловутый парацетамол. Но антибиотики, препараты для диабетиков, и гормональные и прочие серьезные лекарства — только по рецепту врача. Впрочем, так было и у нас в недавнем прошлом, что я считаю очень правильным. Самолечением заниматься нельзя!

Не зная, как быстро мы сможем получать рецепты, ведь таблетки диабетикам нужны ежедневно, мы занялись закупом лекарств дома в промышленных масштабах. Закупив вагон и три маленькие тележки, мы задумались, а сможем ли мы провезти через границу столько лекарств? Снова опрос, снова форумы в интернете и допрос друзей с пристрастием. Выяснили следующее: провезти лекарства можно без особых проблем, главное все упаковать хорошо и сдать в багаж. Для спокойствия, если вы диабетик или страдаете другой болезнью, требующей особые лекарства, позаботьтесь о паспорте больного. В моем случае это «паспорт диабетика». В любом случае, он вам пригодится для общения с местными докторами. Не нужно на пальцах объяснять рецептуру препарата, все указано в паспорте и на общей для врачей латыни. Также рекомендую захватить с собой выписки из больниц, карточки и по возможности перевести на английский — поверьте, это пригодится!

Набив чемоданы лекарствами, мы полетели учиться. На границе возник вопрос: зачем мне столько лекарств в ручной клади? Да, у меня было три упаковки диабетических препаратов с собой, для ежедневного применения. Вот тут-то и пригодился «Паспорт диабетика». Пользуясь случаем, выражаю благодарность своему врачу Анне Викентьевне! Показав его офицеру-пограничнику и объяснив через личного ВМП переводчика (жену), насколько я весь больной, что куда ни ткну пальцем — везде болит. Услышал в ответ предположение, что, возможно, у меня сломан палец, от пограничника (шутка!), мы благополучно получили свой багаж.

Впервые столкнувшись с местной аптекой и системой лекарств, мы очень пожалели, что не привезли с собой йод, перекись водорода, мазь «Спасатель» и многие привычные нам препараты для оказания первой помощи при порезах и ссадинах. Англостанцы не пользуются йодом, а «марганцовка» и «перекись водорода» для них — это слова из террористического словаря. Запомните! Привезите привычные средства с собой. Мы исправились на каникулах, привезя с собой кучу йода, перекиси и столетний запас спасателя. Англостанцы же порезы и ссадины лечат антисептической мазью, на которую у наших бактерий 100% иммунитет. Все болезни лечатся здесь при помощи «панацеи», называемой парацетамол. От простуды до воспаления легких. Наверное, и вирус «эбола» будут лечить им же.

Немного адаптировавшись и получив полис, мы решились напроситься на первый прием к доктору. Испытателем выбрали меня и пошли записываться на прием к эндокринологу. Придя в поликлинику, мы поняли, что все можно (и нужно) делать по телефону. Звонишь в регистратуру и записываешься. Вы не поверите! Дозвониться можно срау, не матерясь в гудки и не разбивая трубку, не нужно даже часами слушать музыку и уверения, что «ваш звонок очень важен для нас». Не особо добрая тетенька-регистратор все же записала нас и выдала визитку с номером телефона, чтобы реже видеть мою «морду» лица. Да, тетки-регистраторши одинаковы везде, наверное, есть школа типа Хогвартс, где их учат «хамоватому» языку. Дойдя до дома, я уже получил СМС с подтверждением времени приема врача (appointment) и стал ждать.

Продолжение следует…

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Искренне ваш, англоакын Талгат.

Почта для обратной связи — anglakyn@gmail.com

Глоссарий талгатско-русского языка:

Хогвартс – магическая школа. Отсылка к книгам о Гарри Поттере

Англостана — Англия