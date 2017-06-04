Бешпармак по-английски. Chapter XIII (ВИДЕО)

Хеллоу алейкум!

Всем хорошего настроения! Сегодня продолжим знакомиться с городом-побратимом Караганды — Ньюкасл апон Тайн. Тема: районы и «районовские движения».

Что ассоциируется у многих людей с Карагандой, кроме рифмы «где-где»? Конечно же, Майкудук! Каждый карагандинец в тайне гордится Макеном и будет с удовольствием рассказывать о своем «суровом детстве в гетто», когда дрался круглосуточно и рос с револьвером под подушкой. Стереотип, созданный нами самими, давно стал городским брендом. Выезжая за пределы города, карагандинец становится настоящим «макенским» пацаном и несет ореол хулигана как защитный механизм. И это работает! Макен стал настоящим брендом-оберегом, а слава Гены Головкина сделала Макен брендом мирового уровня. Среднестатистический иностранец знает о Казахстане три вещи: Борат, Байконур и GGG.

Есть ли такой же знаменитый район в Ньюкасле? Мой ответ — да, есть! Деление на районы присуще всем городам, и Ньюкасл не стал исключением. Знаменитый район здесь называется Walker, правда, своего Головкина пока не родил, но в остальном может спокойно соперничать с Маукудуком суровостью нравов и криминальным флером.

Районы Ньюкасла по-карагандински

Караганда со дня основания делилась на районы — Прихан, Макен, Город, Юг, Сортировка — с детства знакомы каждому горожанину. В зависимости от места рождения и проживания, карагандинец впитывает традиции своего района и четко знает, как себя вести, что говорить и кому говорить. Дворовая культура воспитывает карагандинца и делает нас теми, кто мы есть. В Ньюкасле дворов в нашем понимании нет, молодежь «тусит» и растет немного по-другому. Районов же в городе много, и есть параллели с Карагандой. Перечислю:

1. Центр – то же самое, Центр Ньюкасла. Офисы, торговые дома, стадион — основное место «тусовки». Здесь самая дорогая недвижимость.

2. Прихан. Роль рабочего района здесь выполняет Byker. Как и Пришахтинск, многонациональный район. Очень много представителей польской диаспоры, коренные англичане. Много студентов. Недорогая недвижимость для покупки и аренды. Все как у нас.

3. Юг. Гульдеры и Степные – спальный район с людьми среднего достатка — именуются тут Heaton, Jesmond и Elswick (Хитон, Джесмонд, Элсвик).

4. Михайловка – зеленый спальный район также присутствует, именуется Benton и High Heaton (Бентон и Хай Хитон).

5. Сортировка – район, который все знают, где он находится, а что там происходит, не знает никто. В Ньюкасле это район Fenham (Фенам), большой, самодостаточный, место компактного проживания арабских эмигрантов. Мусульманский анклав.

6. Район рынка и Мелькомбимат – рынок здесь находится в центре, как и у нас, населен торговцами разных национальностей. Вернее, одной определенной нации. Угадайте, какой? Правильно, китайцами! И именуется Чайна таун. Небольшой, но очень аутентичный: ощущение Китая начинается от арки в традиционном китайском стиле на входе в район.

7. Элитный район. В Караганде условно можно к элитным отнести районы с особняками побогаче, от Дворянского гнезда до улицы Панфилова. В Ньюкасле элита селится в Gosforth, Long Benton и побережье (Госфорс и Лонг Бентон). Населены адвокатами и докторами. Самая дорогая недвижимость, цена особняка начинается от 300 000 фунтов. Респектабельность и богатство, но не на показ. Домов с колоннами и мраморными статуями не найти, здесь не принято кичиться богатством.

8. Майкудук. Ну вот, собственно, главный герой моего рассказа — район Walker (Вокер) — место серьезных пацанов, хулиганов и кузница кадров для местного криминала.

Краткая история криминального Ньюкасла

Криминал в городе, где есть порт, железнодорожный узел и деньги просто не мог не появиться. Был и есть криминал и в Ньюкасле. И конечно, здесь концентрируется весь оборот незаконного бизнеса.

Рэкет процветал на территории города с началом экономического подъёма после кризиса. Местные «девяностые» грянули здесь в 60-70е года прошлого века. Серьезные парни спортивного и криминального вида предлагали защиту местным бизнесменам от проблем, которые гарантированно настигали бизнес в случае отказа от протекции. Местные криминальные авторитеты плотно сотрудничали со знаменитыми братьями Крэй, известными нашим гражданам по картине «Легенда» с Томом Харди в главной роли. Основным поставщиком для банд рэкетиров был район Вокер — прямая параллель с Майкудуком. Вспомните наших «ракетчиков» из «лихих 90х»? Ербол, Гоша, Айнабек и многжество других известных имен. Кадры местных «братков» ковались во многочисленных спортивных качалках и боксерских залах. По сей день в Вокере множество подобных секций. Мне удалось найти 6 боксерских секций и 3 зала рукопашного боя.

По официальным данным, контрабанда под надзором братьев-славян и выходцев из арабских пустынь. Один из главных продуктов контрабанды — это табак. Учитывая, что цена пачки сигарет в Англии начинается от 7 фунтов, а в материковой Европе от 2 фунтов, овчинка стоит выделки. Зная правильные места и нужные жесты, курильщик всегда может рассчитывать на покупку дешевых сигарет.

Футбольные хулиганы

Нам сложно понять это явление, если судить по фильмам и новостям. Драки футбольных фанатов не прижились в Стране Великой Степи. Здесь это — культ! Боевые подразделения фанатского движения именуются в Англии «фирмы», с клановой системой, четким разделением и иерархией. Но! Если посмотреть на явление с точки зрения драк «район на район», то картина получается «маслом», как говаривал подполковник Гоцман. Карагандинцы 70-80 х годов рождения помнят массовые побоища Макен против всех или Юг против Степных. В принципе, система одинакова: у нас местничество по принципу проживания, а тут — по принципу местонахождения футбольной команды. Но об этом чуть ниже.

Вокер — английский Майкудук

Если в Майкудуке, да и в любом районе Караганды, пацаны «двигались на раёне» — группировались для драк и выяснений отношений с соседями во дворах и делились на «микры» и кварталы, то англостанское пацанское движение формировалось вокруг футбольных клубов. Многие карагандинцы помнят легендарную «красную армию», ньюкасловские парни также знают «фирму» Newcastle Gremlins (Гремлины Ньюкасла).

Самая знаменитая футбольная фанатская группировка — Северо-восток Британии. В 2004 году она прославилась на весь мир, устроив побоище на матче отбора Евро-2004 в Турции. Информация о той драке облетела все информационные агентства. Серьезные ребята, могут побороться и с «макенскими» парнями за лидерство.

Отсутствие понятных нам дворов и коробок сформировало другую «районовскую» субкультуру. Молодежь собирается на футбольных площадках, пацаны постарше — в пабах. Футбольных площадок великое множество. Как каждый двор Караганды мог похвастать кортом, так и Ньюкасл имеет несколько полей на каждый район. В одном только Вокере я насчитал 9 футбольных полей, покрытых качественным газоном, оборудованных воротами, некоторые даже с трибунами (маленькими).

Соотношение спорта и поглощение гекалитров пива никого не смущает. Побегать в футбол, а потом посетить паб — это норма. Помимо футбола, местные парни большое внимание уделяют боксу и рукопашному спорту.

Подобно нашим подвальным «качалкам» и боксерским секциям, в Вокере около 8 боксерских залов и секций «рукопашки». Цена зачастую очень символическая. Плюс теплый климат позволяет круглый год заниматься на улице, что местные парни с удовольствием делают.

Гордость/знаменитость города

Знаменитость мирового уровня также присутствует. В отличие от нашего Гены, гордящегося происхождением и своим районом, местная звезда всячески старается откреститься от Вокера. Имя звезды — Шерил Коул — знаменитая певица, победитель аналога «Фабрики звезд». В интервью всячески подчёркивает, что выросла в Хитоне, что очень забавляет земляков и служит предметом постоянных шуток.

Как и жители Майкудука, коренные вокерцы считают свой район самым безопасным. Но жители других районов предпочитают не посещать Вокер без нужды. Внешне район ничем не отличим от остальных территорий. У нас типичные «хрущевки» и «9-этажки» — здесь одинаковые таунхаусы.

По большому счету, все это стереотипы, скажут многие, и я соглашусь с ними. Хотя как «центровской», вспоминаю те несколько раз, когда «озвездюливался» в «Макене» в районе кафе «Ласточка».

Вот такие впечатления.

Анонс следующего блога: на будущей неделе постараюсь вам раскрыть тему медицины в Англии. Вы не поверите, но снова есть общие черты, даже слишком много черт!

Предыдущую статью о схожести двух городов можно прочитать здесь.

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Искренне ваш, англоакын Талгат.

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