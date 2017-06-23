Автомобиль врезался в ресторан и загорелся в Караганде

В ночь с 22 на 23 июня в Караганде автомобиль марки Merсedes Benz врезался в здание и загорелся.

ДТП произошло на бульваре Мира. Иномарка влетела в здание, где располагается ресторан Libe Brew. Владелец автомобиля получил легкие ссадины и ушибы.

По информации пресс-службы Управления здравоохранения области, его здоровью ничего не угрожает.

«Сообщение о возгорании поступило 23 июня в 01.50. В 01.59 пожар был потушен. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров», — сообщила специалист пресс-службы ДЧС области Айжан Иса.

Причины ДТП сейчас выясняются. По предварительным данным, иномарку, которая ехала на приличной скорости, «подрезали» на дороге.

Источник: tengrinews.kz