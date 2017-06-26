Арт-фестиваль «Астана – сердце Казахстана» пройдет в Караганде

Начался прием предложений для участия в в арт-фестивале «Астана – сердце Казахстана», который пройдет 6 июля.

Арт-фестиваль – это мультикультурное мероприятие, которое объединяет под своей эгидой изобразительное искусство, хореографию и театр, спортивное творчество, ремесленничество, инновационные направления, промышленный дизайн и множество различных направлений творчества. Любой арт-фестиваль — это воплощение зрелищных видов искусств.

Основная идея фестиваля — «Астана – сердце Казахстана», а также тематика Международной выставки «Экспо -2017». Участникам предлагают затронуть тему видов энергий, при этом отразить значение столицы для Казахстана.

Пройдет фестиваль на каскаде фонтанов и набережной Центрального парка культуры и отдыха Караганды. Тематические площадки выделят бесплатно.

Заявки и предложения принимаются до 3 июля.

По всем интересующим вопросам можно обратиться в отдел культуры и развития языков по телефонам 421502, 421461.