Алиментный центр заработал в Карагандинской области

Бесплатную консультацию гражданам, которые не могут взыскать алименты, начали оказывать судебные исполнители и прокуроры Сатпаева Карагандинской области.

Создан алиментный центр «Балам», в котором оказывают правовую помощь взыскателям и принимают меры, направленные на реальное исполнение судебных актов о взыскании алиментов.

«Центр создан по инициативе прокуратуры Сатпаева совместно с судебными исполнителями в рамках реализации проекта Генеральной прокуратуры «Алименты. 30 шагов против неуплаты», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области.

Центр базируется в офисе частного судебного исполнителя, который специализируется на исполнении решений по алиментным обязательствам. Там изучаются исполнительные производства, проверяется полнота проведенных исполнительских действий по конкретному производству, ведется работа с должником.

«Алиментный центр «Балам» стал открытой площадкой для решения проблем по исполнению судебных актов о взыскании алиментов», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области.