Аким области посетил медицинские учреждения Балхаша

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов посетил медицинские учреждения города Балхаш. Акиму озвучили проблемы местной системы здравоохранения.

Каждый год в Балхаше регистрируют около 90 случаев перелома шейки бедра у людей старше 65 лет. Новая технология по замене тазобедренного сустава стала доступна для жителей Балхаша.

Оснащенность медицинской техникой и изделиями медицинского назначения в Балхаше составляет 70 % от минимального норматива.

В 2016 году медицинские учреждения Балхаша 7 единиц медицинской техники на условиях финансового лизинга на сумму около 130 миллионов тенге. Это — УЗИ, аппарат ИВЛ, медицинская эндоскопическая видеосистема, рентгеновский флюорографический стационарный цифровой аппарат, видеогастроскоп и ЛОР-комбайн.

В 2017 году планирует приобрести 35 единиц медицинского оборудования и санитарного автотранспорта на сумму 92 млн тенге.

За счет средств областного бюджета отремонтировали здание бывшей детской больницы и открыт современный консультативно-диагностический центр. В рамках программы ГЧП в данном центре начали функционировать офтальмологические кабинеты, оснащенные современным оборудованием.

Планируется установить ядерный магнитно-резонансный томограф, и отремонтировать здание поликлиники № 3 и открыть там реабилитационный центр для пациентов, перенесших инфаркт миокарда и инсульта с помощью частных инвестиций.

К 2018 году в системе здравоохранения Балхаша будет представлен весь спектр основных необходимых медицинских услуг.

Также для решения вопроса нехватки кадров было подписано 16 договоров с выпускниками медицинских вузов не только Карагандинской области, но и медицинских университетов Алматы и Астаны.