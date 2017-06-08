Аферу с декретными пособиями простило шести роженицам в Караганде государство

В Караганде прекращено судебное следствие и полностью уголовное преследование в отношении шестерых женщин, которые совершили мошенничество с документами и получили завышенные суммы пособий по уходу за ребенком.

В суд поступило ходатайство от потерпевшей стороны — руководства АО «Государственный центр социального страхования» с просьбой прекратить производство по делу, поскольку госкомпания не имеет претензий к шестерым роженицам. Юрист государственного центра заявил, что шестеро рожениц возместили государству ущерб.

Судья Манат Жумакаева вынесла постановление о прекращении производству по делу в отношении лишь шестерых лиц.

«Шестеро подсудимых вину признали в полном объеме, раскаялись, ущерб государству возместили в полном объеме. Таким образом, суд прекращает производство в отношении шестерых подсудимых и освобождает от уголовной ответственности в связи с примирением сторон», — огласила постановление судья Манат Жумакаева.

При оглашении постановления судья отметила, что дело прекращается по нереабилитирующим основаниям, то есть не по причине их невиновности, а лишь за примирением сторон. Шестеро женщин будут считаться лицами, привлекавшимися к ответственности за мошенничество.

Таким образом, на скамье подсудимых остались 19 рожениц, которых судят за аферы с декретными пособиями, а также супружеская пара из Алматы, еще одна жительница Караганды и заведующая сектором государственного центра по выплате пособий.

Аферы с декретными пособиями

Напомним, группу предполагаемых мошенников, которые якобы нанесли ущерб бюджету в размере 71 миллиона тенге, разоблачили сотрудники Службы экономических расследований департамента ДГД Карагандинской области. Жительница Алматы познакомилась через социальные сети с карагандинкой и в ходе переписки стала выяснять, есть ли у нее в Караганде знакомые беременные, которые хотят получить большие суммы единовременного декретного пособия и пособия по содержанию ребенка, которые выплачиваются каждый месяц в течение года. Алматинка сообщила, что сможет обеспечить рожениц фальшивыми документами, подтверждающими, что роженицы были до декретного отпуска высокооплачиваемыми специалистами в ТОО с крупным пенсионными отчислениями. Жительница Караганды в свою очередь привлекла беременную соседку, которая стала первой в череде мошеннических действий с участием еще 24 рожениц.

Муж жительницы Алматы готовил фиктивные справки о доходах беременных от имени действующих ИП, приписывая им высокие оклады. Затем он в отделениях АО «Казпочта» в Алматы производил оплату обязательных пенсионных и социальных взносов.

Непосредственно в РГКП «Государственный центр по выплатам пособий» подозреваемым мошенникам помогала заведующая сектором. По версии следствия, она принимала все документы, координировала действия рожениц и помогала им совершать хищения государственных бюджетных средств. За свои услуги, по версии следствия, она брала 10 процентов от полученных роженицами сумм. Столько же брали жительница Караганды и супруги из Алматы.

Всего по делу установлены 67 рожениц, которые получили пособия путем мошенничества. 24 из них попали под амнистию. Еще в отношении 18 рожениц уголовные дела прекращены по причине деятельного раскаяния, содействия органу следствия и полного возмещения материального ущерба государству.

По материалам Today.kz