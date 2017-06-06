6 июня в Казахстане отмечают День финансовой полиции

Свои корни дата 6 июня берёт в далёком 1994 году, когда Постановлением Правительства Республики был образован специальный орган по борьбе с коррупцией и преступлениями в налоговой сфере – Управление налоговой полиции в составе налоговой службы Министерства Финансов Республики Казахстан.

На своём пути, начиная с даты создания, данная структура прошла много этапов реформирования, вызванных необходимостью соответствовать изменяющимся условиям экономики развивающегося молодого государства, а также направленных на совершенствование работы в сфере борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией.

Добросовестное выполнение своего служебного долга, преданность избранному делу, профессионализм, объективность, высокая культура, соблюдение прав граждан и интересы государства в целом – главные качества работников финансовой полиции.

Уважаемые работники и ветераны органов финансовой полиции! Novoetv.kz желает Вам крепкого здоровья, плодотворной работы, ответственности и больших успехов в работе!