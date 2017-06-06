6 человек претендуют на место сенатора от Карагандинской области

В Карагандинской области выдвинуты 6 кандидатов в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан. Трое из них уже зарегистрированы. Об этом сообщили в областной избирательной комиссии.

Возраст кандидатов – от 39 до 63 лет. По специальностям: экономист, два инженера, юрист, врач и один представитель науки.

На место сенатора претендует секретарь Карагандинского областного маслихата Рыскали Абдикеров. Среди кандидатов одна женщина – известная общественница и предприниматель Алия Садырбаева.

От Карагандинской области нового сенатора будут выбирать вместо Серика Акылбая.

Этап выдвижения кандидатов завершился 29 мая. До 7 июня продлится процесс регистрации. В соответствии с законодательством о выборах избирательные комиссии совместно с государственными органами проверяют достоверность представленных кандидатами документов.

31 августа 2017 года истекает конституционный срок полномочий сенаторов, избранных 19 августа 2011 года. Указом Президента РК выборы в Сенат Парламента РК назначены на 28 июня 2017 года. Сенаторов избирают выборщики – депутаты маслихатов.

Согласно Конституции и законодательству депутатом Сената Парламента может стать гражданин Казахстана не моложе 30 лет, имеющий высшее образование и стаж работы не менее пяти лет, а также постоянно проживающий на территории нашей страны последние десять лет и не менее трех лет в регионе, который он представляет.