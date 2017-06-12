12-метровый подземный фонтан забил в Караганде из-за коммунальной аварии

По предварительным данным, прорвало трубу на магистрали, которая проходит под землей.

В Караганде из-за коммунальной аварии на водопроводе забил подземный 12-метровый фонтан.

Авария произошла на юго-востоке города возле строительного супермаркета.

По предварительным данным, прорвало трубу на магистрали, которая проходит под землей по территории автомобильной парковки.

«К счастью, фонтан выбился на аллее, где не было людей. А если бы пробило возле автомобиля или на автобусной остановке, которая рядом стоит? Были бы жертвы», — возмущен автовладелец Вячеслав Задорожный, машина которого была припаркована неподалеку от места прорыва.

В диспетчерской ТОО «Теплотранзит Караганда» сообщили, что компания проводит гидравлические испытания на магистралях с целью выявления дефектов на тепловых сетях.

«Мы для того и проводили испытания, чтобы выявить дефекты. Никто не пострадал. Приносим извинения за такие последствия. Бригада уже работает», — сообщила диспетчер компании «Теплотранзит Караганда».